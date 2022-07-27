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Мудрик - о своем голе Аяксу: Такие мячи забиваю с божьей помощью
Украинец забил гол-шедевр
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал товарищеский матч против "Аякса" (1:3).
– С божьей помощью удается забивать такие голы. Это все плодотворный труд. Это взаимосвязано. Кто много работает, тому помогает бог. Так все и выходит.
– Как выходить на поле с 10 воспитанниками "Шахтера" в стартовом составе?
– Обсуждали это. Это такая домашняя внутренняя атмосфера. Все друг друга знают. Взаимосвязь на поле намного лучше, потому что мы давно вместе, со всеми где-то играли и хорошо понимаем друг друга.
- Не нужно португальского?
- Да.
- Вы уже звезда "Шахтера"…
– Нет, не звезда.
– Вам аплодировал "Сантьяго Бернабеу".
– Да, аплодировал, но я не звезда.
– Окей. Вы один из тех, на кого будут смотреть и ждать, что вы будете брать на себя роль одного из лидеров.
– Можем так это назвать. Так лучше.
- Так вот. Готова молодежь показать, что она лучше?
– Да. У каждого внутри должны быть стержень, характер и футбольные качества, которые есть у наших ребят. Если все это соединить, то может получиться очень хорошая работа.
– Первые впечатления от работы с новым тренерским штабом?
– Видно, что тренерский штаб очень мотивирован. Хорошие специалисты. Вместе мы можем добиться успеха.
– Как вам играть с такими соперниками?
- Это сравнимо с матчами с "Реалом" или "Интером". "Аякс" – топовая команда. А когда еще столько болельщиков – экстаз. Хочется проявить команду и себя на таком стадионе перед болельщиками. Это всегда добавляет мотивации и заряжает, – сказал Мудрик.
???? МИХАЙЛО МУДРИК! ???? ЯКИЙ ГОЛ! ⚽️#Shakhtar #АяксШахтар pic.twitter.com/e6kiOlA5XQ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2022
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