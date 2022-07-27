Мудрик - о своем голе Аяксу: Такие мячи забиваю с божьей помощью

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал товарищеский матч против "Аякса" (1:3).

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– С божьей помощью удается забивать такие голы. Это все плодотворный труд. Это взаимосвязано. Кто много работает, тому помогает бог. Так все и выходит.

– Как выходить на поле с 10 воспитанниками "Шахтера" в стартовом составе?

– Обсуждали это. Это такая домашняя внутренняя атмосфера. Все друг друга знают. Взаимосвязь на поле намного лучше, потому что мы давно вместе, со всеми где-то играли и хорошо понимаем друг друга.

- Не нужно португальского?

- Да.

- Вы уже звезда "Шахтера"…

– Нет, не звезда.

– Вам аплодировал "Сантьяго Бернабеу".

– Да, аплодировал, но я не звезда.

– Окей. Вы один из тех, на кого будут смотреть и ждать, что вы будете брать на себя роль одного из лидеров.

– Можем так это назвать. Так лучше.

- Так вот. Готова молодежь показать, что она лучше?

– Да. У каждого внутри должны быть стержень, характер и футбольные качества, которые есть у наших ребят. Если все это соединить, то может получиться очень хорошая работа.

– Первые впечатления от работы с новым тренерским штабом?

– Видно, что тренерский штаб очень мотивирован. Хорошие специалисты. Вместе мы можем добиться успеха.

– Как вам играть с такими соперниками?

- Это сравнимо с матчами с "Реалом" или "Интером". "Аякс" – топовая команда. А когда еще столько болельщиков – экстаз. Хочется проявить команду и себя на таком стадионе перед болельщиками. Это всегда добавляет мотивации и заряжает, – сказал Мудрик.