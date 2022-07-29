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Хавбек Шахтера: Аякс – топ-команда, но я разочарован результатом
Георгий Судаков - о поражении от нидерландского клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал благотворительный матч с "Аяксом" (1:3).
"У меня эмоции невероятны. Атмосфера на стадионе, топ-команда. Это просто игра Лиги чемпионов. И по времени и по всему. А так, конечно, немного разочарован результатом. Хотелось выиграть. Думаю, мы должны добавлять во всех компонентах. В первую очередь, это результат для нашей страны и болельщиков.Читайте такжеМатвиенко вернулся в общую группу Шахтера
Видно, что соперник был больше готов. Мы только вторую неделю тренировок заканчиваем. У них скоро начинается чемпионат, через 4 дня игра в Суперкубке. Видно, что они физически и тактически более готовы. У нас сейчас новый тренер, новые идеи, требования. Поэтому мы еще перестраиваемся. Тяжеловато. Но мы тренируемся, под нагрузками, и такая игра – это супер", - сказал Судаков в интервью YouTube-канала "Шахтера".
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