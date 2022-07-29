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Дружба не победила. Колос обыграл любительский клуб в спарринге

Премьер-лига
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Ковалевцы готовятся к старту нового сезона

Дружба не победила. Колос обыграл любительский клуб в спарринге

Фото: ФК Колос

Новина українською

В четверг, 28 июля, "Колос" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезона УПЛ. Соперником ковалевской команды на этот раз был любительский клуб "Дружба" из села Мировка Киевской области.

Встреча завершилась победой ковалевцев со счетом 2:0.

В этой игре главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк задействовал игроков из команды U-19, которым было отведено немалое игровое время, чтобы проявить себя. Сегодня, 29 июля, "Колос" сыграет еще один спарринг, соперником в котором будет ФК "Александрия".

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Товарищеский матч

"Колос" - "Дружба" (Мировка) 2:0

Голы: Данилюк, 51, Криворучко, 69

"Колос": Фесюн (Пахолюк, 46), Золотов (Тутеров, 61), Ставничий (Дзюба, 73), Канаев (Шершень, 73), Емец (Быков, 61) Соловьев (Криворучко, 61), Салабай (Литвинов, 61), Кузык (Максименко, 61), Гусол (Данилюк, 46), Исаенко (Дубовик, 61), Лысенко-к (Семенюк, 61).

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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