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"Он сам принял решение". Суркис подтвердил трансфер Вербича
Словенец будет играть в Греции
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил переход Беньямина Вербича в греческий "Панатинаикос".
"Вербич уехал. Он принял для себя решение. Мы не очень этому сопротивлялись. У нас есть молодые ребята, и мы будем давать им дорогу. И Мистер сказал ему только теплые слова на прощание. Он сказал: "Да, я никому не гарантирую место в составе, тебе 29 лет, ты выбрал такой путь. Это твое право".
Он уехал, мы его отпустили. Вербич очень многое сделал для команды, но последние годы, вы знаете, что его преследовали травмы и он находился не в тех кондициях, которые нужны сегодня Динамо. У нас есть молодые и талантливые парни", - заявил Суркис.
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