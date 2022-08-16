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Колос разошелся миром в контрольном матче с Черноморцем
Команды обменялись голами в первом тайме
Фото: ФК Колос
Перед стартом нового сезона УПЛ "Колос" померялся силами с "Черноморцем". Поединок состоялся 15 августа в Ковалевке на стадионе "Колос" и завершился результативной ничьей.
Команды обменялись голами в первом тайме. "Моряки" первыми открыли счет в матче. Хозяева поля ответили достаточно быстро, благодаря прессингу, заставив соперника ошибиться, возле собственной штрафной. Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа. В 1-м туре "Черноморец" будет принимать "Верес", а "Колос" на своем поле сыграет с "Кривбассом".
Товарищеский матч
"Колос" - "Черноморец" 1:1
Голы: Мякушко, 22 — Штогрин, 6
Колос: Волынец (Пахолюк, 70), Новак, Гончаренко, Золотов, Черноморец, Ориховский (Соловьев, 86), Милько (Задоя, 82), Болбат (Смирный, 60), Мякушко (Кузик, 70), Ильин (Исаенко, 70), Попов (Лысенко, 60).
Запасные: Ставничий, Зозуля, Салабай.
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