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Колос разошелся миром в контрольном матче с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды обменялись голами в первом тайме

Колос разошелся миром в контрольном матче с Черноморцем

Фото: ФК Колос

Новина українською

Перед стартом нового сезона УПЛ "Колос" померялся силами с "Черноморцем". Поединок состоялся 15 августа в Ковалевке на стадионе "Колос" и завершился результативной ничьей.

Команды обменялись голами в первом тайме. "Моряки" первыми открыли счет в матче. Хозяева поля ответили достаточно быстро, благодаря прессингу, заставив соперника ошибиться, возле собственной штрафной. Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа. В 1-м туре "Черноморец" будет принимать "Верес", а "Колос" на своем поле сыграет с "Кривбассом".

Товарищеский матч

"Колос" - "Черноморец" 1:1

Голы: Мякушко, 22 — Штогрин, 6

Колос: Волынец (Пахолюк, 70), Новак, Гончаренко, Золотов, Черноморец, Ориховский (Соловьев, 86), Милько (Задоя, 82), Болбат (Смирный, 60), Мякушко (Кузик, 70), Ильин (Исаенко, 70), Попов (Лысенко, 60).

Запасные: Ставничий, Зозуля, Салабай.

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
16.08.2022 в 08:58
Судя по нарезке игра в одни ворота
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