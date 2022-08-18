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Составят конкуренцию Салернитане. Довбик все еще интересен клубу Италии

Премьер-лига
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В кандидатуре украинца лично заинтересован главный тренер

Составят конкуренцию Салернитане. Довбик все еще интересен клубу Италии

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, по-прежнему, находится в поле зрения итальянского"Торино". Об этом сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, клуб предпримет очередную попытку оформить трансфер 25-летнего украинца. В кандидатуре Довбика лично заинтересован главный тренер "быков" Иван Юрич. Но в то же время, "Торино" понимает, что форварда может перехватить "Салернитана".

Кроме того, итальянский коллектив намерен приобрести хавбека "Лестера" Денниса Прата.

Ранее в СМИ была информация, что Артем Довбик близок к аренде в "Салернитану", но пока нет окончательного решения - клуб ждет финальное согласие от "Днепра-1". Также известно, что на данный момент Артем находится в расположении днепрян и должен сыграть против "АЕКа" в первом матче квалификации раунда плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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