Youtube удалил видео Football Hub, транслировавшего матч Заря - Ворскла. В 1+1 говорят, что "имеют все права"

Видеосервис Youtube удалил полное видео матча первого тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Ворсклой", который транслировал канал Football Hub.

Напомним, что УПЛ создала единый телепул с официальным транслятором всех матчей, Setanta Sports. Однако съемочная группа компании не была допущена на стадион "Авангард" в Ужгороде, где проходила игра. Туда были допущены представители медиа группы "1+1", которые транслировали эту встречу на канал "2+2" и на Football Hub в ютубе.

УПЛ уже заявила, что после сбора всех документов отправит дело в КДК . На "1+1" заявили, что "имеют все права на показ этого матча".

"1+1 медиа имеет все права на показ этого матча УПЛ. Мы занимаемся организацией футбольных трансляций уже более 10 лет и в это непростое время дарим вам возможность насладиться футболом бесплатно. Слава Украине!

В то же время, журналист UA-Футбол Александр Рыженко в своем твиттере заметил, что по ходу трансляции матча в ютубе администраторы Football Hub блокировали всех пользователей, обвинявших канал в пиратстве.