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Youtube удалил видео Football Hub, транслировавшего матч Заря - Ворскла. В 1+1 говорят, что "имеют все права"
Ситуация набирает обороты
фото из открытых источников
Видеосервис Youtube удалил полное видео матча первого тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Ворсклой", который транслировал канал Football Hub.
Напомним, что УПЛ создала единый телепул с официальным транслятором всех матчей, Setanta Sports. Однако съемочная группа компании не была допущена на стадион "Авангард" в Ужгороде, где проходила игра. Туда были допущены представители медиа группы "1+1", которые транслировали эту встречу на канал "2+2" и на Football Hub в ютубе.
УПЛ уже заявила, что после сбора всех документов
"1+1 медиа имеет все права на показ этого матча УПЛ. Мы занимаемся организацией футбольных трансляций уже более 10 лет и в это непростое время дарим вам возможность насладиться футболом бесплатно. Слава Украине!
В то же время, журналист UA-Футбол Александр Рыженко в своем твиттере заметил, что по ходу трансляции матча в ютубе администраторы Football Hub блокировали всех пользователей, обвинявших канал в пиратстве.
І ще. @tsyganyk, які є інсайди: який буде штраф Зорі та Футбол Хаб за анексію чужого? pic.twitter.com/3K65QVX8HQ— Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) August 23, 2022
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