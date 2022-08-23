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Youtube удалил видео Football Hub, транслировавшего матч Заря - Ворскла. В 1+1 говорят, что "имеют все права"

Премьер-лига
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(2 голосов)

Ситуация набирает обороты

Youtube удалил видео Football Hub, транслировавшего матч Заря - Ворскла. В 1+1 говорят, что "имеют все права"

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Видеосервис Youtube удалил полное видео матча первого тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Ворсклой", который транслировал канал Football Hub.

Напомним, что УПЛ создала единый телепул с официальным транслятором всех матчей, Setanta Sports. Однако съемочная группа компании не была допущена на стадион "Авангард" в Ужгороде, где проходила игра. Туда были допущены представители медиа группы "1+1", которые транслировали эту встречу на канал "2+2" и на Football Hub в ютубе.

УПЛ уже заявила, что после сбора всех документов отправит дело в КДК. На "1+1" заявили, что "имеют все права на показ этого матча".

"1+1 медиа имеет все права на показ этого матча УПЛ. Мы занимаемся организацией футбольных трансляций уже более 10 лет и в это непростое время дарим вам возможность насладиться футболом бесплатно. Слава Украине!

В то же время, журналист UA-Футбол Александр Рыженко в своем твиттере заметил, что по ходу трансляции матча в ютубе администраторы Football Hub блокировали всех пользователей, обвинявших канал в пиратстве.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Телевидение телепул
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Комментарии (4)
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grassion (Харьков)
23.08.2022 в 18:59
"1+1 медіа має усі права на показ цього матчу УПЛ..." "...і у цей непростий час даруємо вам змогу насолодитися футболом безкоштовно.." Это называеться включать дурака и прикрываться народом.
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
23.08.2022 в 18:49
Та шо там думать, 0:3 и штраф клубу и каналу
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+2
-1
dalexx (Украина)
23.08.2022 в 18:59
Гаразд, ua-football ліг під УПЛ. А чого тобі з цього???
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0
-1
Просто football фан (Рівне)
23.08.2022 в 19:21
Не 0:3, а мінус 3 в таблицю. І інші фінансові санкції. Зоря виграла по ділу.
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+1
0

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