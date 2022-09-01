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Официально: Вингер Динамо подписал полноценный контракт с Зарей

Премьер-лига
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Денис Антюх будет защищать цвета луганчан

Официально: Вингер Динамо подписал полноценный контракт с Зарей

Новина українською

Луганская "Заря" официально подтвердила переход полузащитника "Динамо" Дениса Антюха. 25-летний украинец подписал полноценный контракт с луганчанами, рассчитанный на три года - до 2025.

Антюх перешел в "Динамо" из "Колоса" летом 2021 года. Тогда киевляне заплатили за его переход 126 тысяч евро. В этом сезоне Денис за "бело-синих" не появлялся ни в матчах Лиги чемпионов, ни в игре 2-го тура УПЛ против "Днепра-1". Всего же за столичный клуб он отыграл лишь четыре поединка, не отметившись результативными действиями.

Ранее Антюх также защищал цвета "Нефтяника" и "Балкан". Напомним, вчера "Динамо" объявило о подписании флангового полузащитника Владислава Кабаева.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Денис Антюх
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Источник:
ФК Заря

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