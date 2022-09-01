Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вантух официально стал полноправным игроком Зари
Для "Динамо" оказался ненужным
Фото: Google
"Заря" переподписала контракт с защитником Романом Вантухом. Теперь 24-летний левый фулбек стал полноценным игроком "черно-белых", сообщается на официальном сайте луганского клуба.
Срок сделки рассчитан на 4 сезона - до 30 июня 2026 года. Добавим, что в июле этого года "Заря" объявляла о 2-летней аренде украинского футболиста.
Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского "Динамо". Впоследствии на правах аренды играл за донецкий "Олимпик", в сезоне 2020/21 – за "Александрию", а первую половину минувшего сезона также провел в одесском "Черноморце".
В начале текущего года Роман перешел в "Днепр-1", однако не успел дебютировать за днепрян из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения чемпионата УПЛ.
Ранее "Заря" оформила полноценный переход другого футболиста "бело-синих" Дениса Антюха. "Динамо, в свою очередь, подписало Владислава Кабаева из луганского клуба.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо
- Почти полтысячи россиян и куча техники. Генштаб сообщил о потерях оккупантов за последний день лета
- Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО