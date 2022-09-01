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Вантух официально стал полноправным игроком Зари

Премьер-лига
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Для "Динамо" оказался ненужным

Вантух официально стал полноправным игроком Зари

Фото: Google

Новина українською

"Заря" переподписала контракт с защитником Романом Вантухом. Теперь 24-летний левый фулбек стал полноценным игроком "черно-белых", сообщается на официальном сайте луганского клуба.

Срок сделки рассчитан на 4 сезона - до 30 июня 2026 года. Добавим, что в июле этого года "Заря" объявляла о 2-летней аренде украинского футболиста.

Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского "Динамо". Впоследствии на правах аренды играл за донецкий "Олимпик", в сезоне 2020/21 – за "Александрию", а первую половину минувшего сезона также провел в одесском "Черноморце".

В начале текущего года Роман перешел в "Днепр-1", однако не успел дебютировать за днепрян из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения чемпионата УПЛ.

Ранее "Заря" оформила полноценный переход другого футболиста "бело-синих" Дениса Антюха. "Динамо, в свою очередь, подписало Владислава Кабаева из луганского клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Роман Вантух
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Источник:
ФК Заря

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