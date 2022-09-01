  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

VAR будет на поединке "Черноморец" - "Ингулец"

Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ.

2 сентября (пятница)

"Рух" - "Шахтер". Львов. стадион "Украина". 17:00. Арбитр - Арановский Евгений (Киев)

3 сентября (суббота)

"Заря" - "Динамо". Киев. стадион им. В.В. Лобановского. 13:00. Арбитр - Пасхал Игорь (Херсон)

"Днепр-1" - "Верес". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо Александр (Черноморск)

"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Козик Ярослав (Мукачево)

4 сентября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Львов". Киев. НСК "Олимпийский".13:00. Арбитр - Абдула Анатолий (Харьков)

"Черноморец" - "Ингулец". Одесса. "Черноморец".15:00. Арбитр - Коваленко Андрей (Полтава), Арбитр VAR - Балакин Николай (Киевская обл.)

5 сентября (понедельник)

"Минай" - "Колос". Минай. "Минай-Арена".13:00. Арбитр - Панчишин Дмитрий (Харьков)

"Александрия" - "Металлист". Киев. НСК "Олимпийский".15:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде