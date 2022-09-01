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Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
VAR будет на поединке "Черноморец" - "Ингулец"
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ.
2 сентября (пятница)
"Рух" - "Шахтер". Львов. стадион "Украина". 17:00. Арбитр - Арановский Евгений (Киев)
3 сентября (суббота)
"Заря" - "Динамо". Киев. стадион им. В.В. Лобановского. 13:00. Арбитр - Пасхал Игорь (Херсон)
"Днепр-1" - "Верес". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо Александр (Черноморск)
"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Козик Ярослав (Мукачево)
4 сентября (воскресенье)
"Кривбасс" - "Львов". Киев. НСК "Олимпийский".13:00. Арбитр - Абдула Анатолий (Харьков)
"Черноморец" - "Ингулец". Одесса. "Черноморец".15:00. Арбитр - Коваленко Андрей (Полтава), Арбитр VAR - Балакин Николай (Киевская обл.)
5 сентября (понедельник)
"Минай" - "Колос". Минай. "Минай-Арена".13:00. Арбитр - Панчишин Дмитрий (Харьков)
"Александрия" - "Металлист". Киев. НСК "Олимпийский".15:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)
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