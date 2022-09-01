Снова вместе. Траоре присоединился к Шахтеру во Львове

Сегодня, 1 сентября, нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прибыл в расположении донецкого клуба во Львове. Партнеры по команде тепло встретили 21-летнего футболиста.

Лассина провел вне игры почти год, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Форвард сыграл на сборах только одну игры, отметившись при этом забитым голом.

Напомним, ранее Траоре заявил, что не собирается покидать донецкий "Шахтер". Уже в эту пятницу, 2 сентября "горняки" встретятся с "Рухом" в рамках 3-го тура УПЛ. Игра пройдет во Львове и начнется в 17:00.