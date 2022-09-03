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Трабзонспор больше не ведет переговоры по переходу Довбика

Премьер-лига
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(1 голосов)

Нападающий будет выступать в УПЛ до зимы

Трабзонспор больше не ведет переговоры по переходу Довбика

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" прекратил переговоры на счет трансфера нападающего "Днепра-1" Артема Довбика. Об этом сообщает Sport.ua.

"Бордово-синие" были единственным претендентом на украинского форварда после закрытия трансферного окна в большинстве европейских чемпионатов.

"Трабзонспор" решил закрыть вопрос с трансфером Довбика и пока не возвращаться к нему. Клуб планирует сконцентрироваться на других игроках на трансферном рынке.

Также напомним, что в сентябре "бордово-синие" за 3 миллиона евро подписали нападающего "Валенсии" Макси Гомеса. В то же время, по информации Игоря Бурбаса, "Днепр-1" получил предложение от турецкого клуба в размере 10 миллионов евро и 20% от дальнейшей перепродажи игрока, однако не принял его.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 11:32
кто их возьмёт-довбика,мудрика,цыганкова и прочих?с нашими немеряными аппетитами.
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