  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На трибунах стадиона Черноморец в Одессе украинизировали название команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На трибунах стадиона Черноморец в Одессе украинизировали название команды

Премьер-лига
(6 голосов)

Теперь можно увидеть надпись "Чорноморець"

На трибунах стадиона Черноморец в Одессе украинизировали название команды

Телеграм ФК "Чорноморець"

Новина українською

На трибунах одесского стадиона "Черноморец" надпись с названием команды, выполненную на русском языке, сменили на украинский. Об этом сам клуб сообщил у себя в Телеграме:

"Трава зеленая, небо голубое, настроение бодрое, название команды - на украинском", - написано в соцсети одесской команды.

Напомним, сегодня в 15:00 именно на этом стадионе начнется матч УПЛ между "Черноморцем" и "Ингульцем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Толик (Одесса)
04.09.2022 в 15:30
Поменяли букву Е на О и добавили мягкий знак. Великое дело сделали, молодцы!
Ответить
0
-1
Черноморчик (Одесса )
04.09.2022 в 14:56
Счас мои землячки заведут пластинку - какая разница , зачем это было делать и другой москальский вой.
Ответить
+3
-2
avatar
Drovko (Lviv)
04.09.2022 в 14:55
Давно пора.
Ответить
+7
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде