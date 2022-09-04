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На трибунах стадиона Черноморец в Одессе украинизировали название команды
Теперь можно увидеть надпись "Чорноморець"
Телеграм ФК "Чорноморець"
На трибунах одесского стадиона "Черноморец" надпись с названием команды, выполненную на русском языке, сменили на украинский. Об этом сам клуб сообщил у себя в Телеграме:
"Трава зеленая, небо голубое, настроение бодрое, название команды - на украинском", - написано в соцсети одесской команды.
Напомним, сегодня в 15:00 именно на этом стадионе начнется матч УПЛ между "Черноморцем" и "Ингульцем".
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Источник:Телеграм ФК "Чорноморець"
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Комментарии (3)
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Просто Толик (Одесса)
04.09.2022 в 15:30
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Черноморчик (Одесса )
04.09.2022 в 14:56
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Drovko (Lviv)
04.09.2022 в 14:55
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