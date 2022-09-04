На трибунах стадиона Черноморец в Одессе украинизировали название команды

На трибунах одесского стадиона "Черноморец" надпись с названием команды, выполненную на русском языке, сменили на украинский. Об этом сам клуб сообщил у себя в Телеграме:

"Трава зеленая, небо голубое, настроение бодрое, название команды - на украинском", - написано в соцсети одесской команды.

Напомним, сегодня в 15:00 именно на этом стадионе начнется матч УПЛ между "Черноморцем" и "Ингульцем".