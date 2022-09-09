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Источник: Шапаренко больше не сыграет в этом году из-за травмы
Большая потеря как для киевлян, так и для сборной
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко получил травму во время вчерашнего матча с "Фенербахче" (1:2). Напомним, футболист покинул поле на 68-й минуте на носилках.
Теперь стали известны первые результаты обследования. По информации "Динамо Киев Inside", 23-летний Шапаренко получил разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то полузащитник больше не сыграет в этом году.
Отметим, что это большая потеря не только для киевского клуба, но и для сборной Украины. Напомним, в конце сентябре сине-желтые проведут 3 матча в рамках Лиги наций - против Армении (24 сентября), а также дважды с Шотландией (21 и 27 сентября).
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