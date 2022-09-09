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Источник: Шапаренко больше не сыграет в этом году из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Большая потеря как для киевлян, так и для сборной

Источник: Шапаренко больше не сыграет в этом году из-за травмы

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко получил травму во время вчерашнего матча с "Фенербахче" (1:2). Напомним, футболист покинул поле на 68-й минуте на носилках.

Теперь стали известны первые результаты обследования. По информации "Динамо Киев Inside", 23-летний Шапаренко получил разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то полузащитник больше не сыграет в этом году.

Отметим, что это большая потеря не только для киевского клуба, но и для сборной Украины. Напомним, в конце сентябре сине-желтые проведут 3 матча в рамках Лиги наций - против Армении (24 сентября), а также дважды с Шотландией (21 и 27 сентября).

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
09.09.2022 в 09:34
Надеюсь травма не такая серьезная, но он в этом году играет очень слабо, возможно война на него повлияла, осенью он был одним из лидеров Динамо и сборной, а в этом году ни одного гола, ни одного голевого паса не дал.
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kre4et (Киев)
09.09.2022 в 09:21
Дуже погана новина, як для Динамо так і для збірної. Здоров'я Миколі!
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