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Забарный и один из нападающих Динамо вернулись в общую группу
Они готовились к следующему матчу
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный и игрок атакующего звена Владислав Ванат занимались в общей группе перед поединком УПЛ против "Львова".
Отметим, что Забарный пропустил предыдущий матч киевлян против "Фенербахче" из-за желудочной инфекции, а Ванат – из-за травмы мышцы ноги.
В то же время на тренировке не было Беседина, Бущана, Попова и Шапаренко. Они находятся в лазарете.
Матч между “Динамо” и “Львовом” начнется сегодня в 17:00.
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