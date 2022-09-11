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Забарный и один из нападающих Динамо вернулись в общую группу

Премьер-лига
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Они готовились к следующему матчу

Забарный и один из нападающих Динамо вернулись в общую группу

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный и игрок атакующего звена Владислав Ванат занимались в общей группе перед поединком УПЛ против "Львова".

Отметим, что Забарный пропустил предыдущий матч киевлян против "Фенербахче" из-за желудочной инфекции, а Ванат – из-за травмы мышцы ноги.

В то же время на тренировке не было Беседина, Бущана, Попова и Шапаренко. Они находятся в лазарете.

Матч между “Динамо” и “Львовом” начнется сегодня в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Львов Илья Забарный Владислав Ванат
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