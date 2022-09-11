Колос - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально обыграл "Металлист". Коваливцы забили единственный и победный мяч на 72-й минуте встречи, благодаря усилиям Мякушко. Таким образом, харьковская команда потерпела свое первое поражение в текущем сезоне УПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Колос" занял лидерство в чемпионате.

VBet лига. 4-й тур

11 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Металлист" 1:0

Гол: Мякушко 72