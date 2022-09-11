  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое поражение харьковчан и лидерство коваливцев

Колос - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

фото - УПЛ

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально обыграл "Металлист". Коваливцы забили единственный и победный мяч на 72-й минуте встречи, благодаря усилиям Мякушко. Таким образом, харьковская команда потерпела свое первое поражение в текущем сезоне УПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Колос" занял лидерство в чемпионате.

VBet лига. 4-й тур

11 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Металлист" 1:0

Гол: Мякушко 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде