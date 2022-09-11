Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола
Первое поражение харьковчан и лидерство коваливцев
фото - УПЛ
В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально обыграл "Металлист". Коваливцы забили единственный и победный мяч на 72-й минуте встречи, благодаря усилиям Мякушко. Таким образом, харьковская команда потерпела свое первое поражение в текущем сезоне УПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Колос" занял лидерство в чемпионате.
VBet лига. 4-й тур
11 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"
Гол: Мякушко 72
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Польша: Видео-онлайн трансляция матча 1/8 финала Евробаскета-2022
- Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 10:46 Украинские Днепр-1 забрал у Металлиста Балули, Рух отправил защитника в Бельгию. Все трансферы УПЛ: лето-2022
- 13:11 Украинские Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2023
- 20:12 Украинские Анастасия Романюк рассудит матч Ингулец - Минай и другие судейские назначения на матчи 4 тура УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти