  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ратий: Игра складывалась неплохо, но форвард Колоса создал нам много проблем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ратий: Игра складывалась неплохо, но форвард Колоса создал нам много проблем

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане минимально уступили "Колосу"

Ратий: Игра складывалась неплохо, но форвард Колоса создал нам много проблем

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал игру 4-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1).

Читайте такжеКолос - Металлист 1:0. Харьковчане впервые проигрывают, коваливцы становятся лидерами

— Поздравляю "Колос" с победой. Но я думаю, вы все хорошо понимаете, что в предыдущей игре у нас был удален Богдан Порох, не смог сыграть Виталий Федорив. И это ключевая позиция центрального защитника. Пришлось перекроить состав, в частности, использовали на позиции центрального защитника Андрея Ралюченко. Все это повлекло за собой очень много перестановок и повлияло не очень хорошо на качество нашей игры. Поэтому игра немного не сложилась так, как нам хотелось.

— Кроме указанных вами моментов были еще какие-то факторы, повлиявшие на игру?

— На наш взгляд, игра складывалась неплохо для нас, у нас было несколько моментов в первом тайме. Во втором тайме "Колос" сделал замену, вышел нападающий, удачно цеплявшийся за мяч и создавший нам много проблем. Не справились, не сыграли с ним так, как надо. Он в большинстве своем и создал этот единственный гол, - сказал Ратий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Олег Ратий Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде