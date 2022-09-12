Ратий: Игра складывалась неплохо, но форвард Колоса создал нам много проблем

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал игру 4-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1).

— Поздравляю "Колос" с победой. Но я думаю, вы все хорошо понимаете, что в предыдущей игре у нас был удален Богдан Порох, не смог сыграть Виталий Федорив. И это ключевая позиция центрального защитника. Пришлось перекроить состав, в частности, использовали на позиции центрального защитника Андрея Ралюченко. Все это повлекло за собой очень много перестановок и повлияло не очень хорошо на качество нашей игры. Поэтому игра немного не сложилась так, как нам хотелось.

— Кроме указанных вами моментов были еще какие-то факторы, повлиявшие на игру?

— На наш взгляд, игра складывалась неплохо для нас, у нас было несколько моментов в первом тайме. Во втором тайме "Колос" сделал замену, вышел нападающий, удачно цеплявшийся за мяч и создавший нам много проблем. Не справились, не сыграли с ним так, как надо. Он в большинстве своем и создал этот единственный гол, - сказал Ратий.