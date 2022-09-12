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Защитник Динамо: Все очень рады, потому что долго ждали такую победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне прервали серию поражений

Защитник Динамо: Все очень рады, потому что долго ждали такую победу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победу над "Львовом" (1:0) в рамках 4-го тура УПЛ.

Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?

– Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.

На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?

– Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.

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В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?

– Поздравил с победой и все.

Как теперь будете настраиваться на "АЕК"?

– С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.

Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от "Фенербахче" был случайностью?

– Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше, - отметил Вивчаренко.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
12.09.2022 в 10:50
Да... Если все ждали именно такую победу... Говорить больше не о чем.
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2.dc (Николаев)
12.09.2022 в 10:15
Я смотрел этот матч - и потому думаю, что слова игрока или искажены, или вырваны из контекста. Потому чо "ТАКА ПЕРЕМОГА" - не может быть ни целью, ни образцом. Дело не в счете - дело в самой игре, которая сама по себе выглядела никак…
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