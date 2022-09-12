Защитник Динамо: Все очень рады, потому что долго ждали такую победу

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победу над "Львовом" (1:0) в рамках 4-го тура УПЛ.

– Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?

– Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.

– На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?

– Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.

– В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?

– Поздравил с победой и все.

– Как теперь будете настраиваться на "АЕК"?

– С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.

– Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от "Фенербахче" был случайностью?

– Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше, - отметил Вивчаренко.