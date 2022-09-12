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Защитник Динамо: Все очень рады, потому что долго ждали такую победу
Киевляне прервали серию поражений
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победу над "Львовом" (1:0) в рамках 4-го тура УПЛ.
– Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?
– Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.
– На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?
– Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.
– В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?
– Поздравил с победой и все.
– Как теперь будете настраиваться на "АЕК"?
– С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.
– Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от "Фенербахче" был случайностью?
– Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше, - отметил Вивчаренко.
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