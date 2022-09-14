Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь
Мы еще обязательно вернемся
Главный тренер "
"Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь. Я оставил там так много воспоминаний. Все мои тетради с заметками о матчах все еще находятся в квартире, которую я оставил.
Скучаю по вечерам на "Донбасс Арене", который был одним из самых красивых стадионов в Европе, самым красивым. Футбол помог всей области, и Донецк расцвел", - поделился мнением Луческу.
Популярное сейчас
- Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг
- Главный тренер тернопольской Нивы покинул свою должность
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Шахтер - Черноморец 2:1. Фортуна не отвернулась от Йовичевича
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 08:58 Украинские Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- 12:45 Украинские Акценты. Шахтер, который мы потеряли
- 13:56 Украинские Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник