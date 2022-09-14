Луческу: Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу теплотой вспоминает времена своей работы с "Шахтером" в Донецке, когда он имел возможность выводить своих подопечных на поле "Донбасс Арены".

"Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь. Я оставил там так много воспоминаний. Все мои тетради с заметками о матчах все еще находятся в квартире, которую я оставил.

Скучаю по вечерам на "Донбасс Арене", который был одним из самых красивых стадионов в Европе, самым красивым. Футбол помог всей области, и Донецк расцвел", - поделился мнением Луческу.