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Луческу: Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь

Премьер-лига
(2 голосов)

Мы еще обязательно вернемся

Луческу: Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу теплотой вспоминает времена своей работы с "Шахтером" в Донецке, когда он имел возможность выводить своих подопечных на поле "Донбасс Арены".

"Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь. Я оставил там так много воспоминаний. Все мои тетради с заметками о матчах все еще находятся в квартире, которую я оставил.

Скучаю по вечерам на "Донбасс Арене", который был одним из самых красивых стадионов в Европе, самым красивым. Футбол помог всей области, и Донецк расцвел", - поделился мнением Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanatik.ro

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