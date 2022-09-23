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Гендиректор Кривбасса: Закрытие трансферного окна не означает, что у нас не будет новичков
Команда из Кривого Рога намерена продолжать усиление
Фото: ФК Кривбасс
Генеральный директор криворожского "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал закрытие летнего трансферного окна.
"Вчера в полночь закрылось трансферное окно в Украине. Этим летом в клубе осталось всего около десяти футболистов, но, несмотря на это, всего за два месяца нам многое удалось.
В "Кривбассе" появился тренер топ-уровня, клуб подписал 15 новых футболистов, и это только в основной команде, а еще практически с нуля была укомплектована команда U-19 и значительно усилился женский "Кривбасс". И самое главное, все это было достигнуто в нелегкое для всей страны время.
Следует заметить, что закрытие трансферного окна не означает, что в клубе в ближайшее время не будет новичков. Есть определенные юридические нюансы, которые не позволяют нам объявить о подписании новых исполнителей и презентовать их. Также есть несколько футболистов, обладающих статусом свободных агентов и входящих в сферу интересов клуба. Поэтому как любит подчеркивать наш медиа-отдел после презентации каждого нового игрока "Кривбасса": To be continued", - цитирует Баенко официальный сайт клуба.
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