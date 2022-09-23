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Кривбасс и Ингулец в спарринге расписали боевую ничью
Боевые 2:2
fckryvbas.com
"Кривбасс" и "Ингулец", заполняя паузу в чемпионате, сыграли в Кривом Роге контрольный поединок.
Матч выдался довольно боевым.
На последних секундах первого тайма "Ингулец" открыл счет - Марусичу удалось пробить из-под защитника в в дальний угол – 0:1.
В начале второго тайма криворожцам удалось отыграться. Фланговая атака: Задерака прострелил – Хобленко в касание завершил – 1:1.
Однако "Ингулец" снова вышел вперед – Кравчук ворвался в штрафную и низом пробил мимо Клищука.
Впрочем, "Кривбасс" на последних минутах ушел от поражения. Семотюк заработал пенальти, а Устименко его реализовал – 2:2. Боевая ничья.
"Кривбасс" – "Ингулец" 2:2
Голы: Максим Марусич, 45+1 (0:1). Алексей Хобленко (Максим Задерака), 47 (1:1). Даниил Кравчук, 70 (1:2). Денис Устименко, с пенальти, 89 (2:2).
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