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Металлист - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 1 октября 2022
Фото: ФК Шахтер
Пауза на сборные позади, а значит снова время переключаться на клубные разборки украинских команд. Один из лидеров УПЛ, донецкий "Шахтер", отправивший целый десант игроков в ряды "сине-желтой" сборной, готовится к выездной игре против "Металлиста". Выездной лишь формально, поскольку встреча пройдет во Львове.
Харьковчане неплохо начали сезон, правда в четвертом туре чуть смазали впечатление, проиграв "Колосу" перед паузой. Впереди - возможность удивить, учитывая тяжелый график "Шахтера", а также занятость их лидеров в сборной. Либо же нас ждет очередная победа фаворита? Узнаем уже в субботу.
Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.
При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Металлист" входит в число протестующих против единого телепула.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист" - "Шахтер"
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