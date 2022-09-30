Металлист - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Пауза на сборные позади, а значит снова время переключаться на клубные разборки украинских команд. Один из лидеров УПЛ, донецкий "Шахтер", отправивший целый десант игроков в ряды "сине-желтой" сборной, готовится к выездной игре против "Металлиста". Выездной лишь формально, поскольку встреча пройдет во Львове.

Харьковчане неплохо начали сезон, правда в четвертом туре чуть смазали впечатление, проиграв "Колосу" перед паузой. Впереди - возможность удивить, учитывая тяжелый график "Шахтера", а также занятость их лидеров в сборной. Либо же нас ждет очередная победа фаворита? Узнаем уже в субботу.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.

При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Металлист" входит в число протестующих против единого телепула.