  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Металлист" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 1 октября 2022

Металлист - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Пауза на сборные позади, а значит снова время переключаться на клубные разборки украинских команд. Один из лидеров УПЛ, донецкий "Шахтер", отправивший целый десант игроков в ряды "сине-желтой" сборной, готовится к выездной игре против "Металлиста". Выездной лишь формально, поскольку встреча пройдет во Львове.

Читайте такжеМатч 6-го тура Львов - Шахтер по просьбе горняков перенесен на более поздний срок

Харьковчане неплохо начали сезон, правда в четвертом туре чуть смазали впечатление, проиграв "Колосу" перед паузой. Впереди - возможность удивить, учитывая тяжелый график "Шахтера", а также занятость их лидеров в сборной. Либо же нас ждет очередная победа фаворита? Узнаем уже в субботу.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.

При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Металлист" входит в число протестующих против единого телепула.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде