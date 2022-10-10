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Вернидуб - о россиянах : Просто твари, других слов у меня нет

Премьер-лига
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Действительно, других слов просто нет

Вернидуб - о россиянах : Просто твари, других слов у меня нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.

"Просто твари, других слов у меня нет", – сказал Вернидуб.

Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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