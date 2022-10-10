Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб - о россиянах : Просто твари, других слов у меня нет
Действительно, других слов просто нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Просто твари, других слов у меня нет", – сказал Вернидуб.
Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету
- Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев
- Массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры. По Украине выпущена почти сотня ракет, часть областей обесточена
- Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
Новости по теме
- 08:44 Украинские Вернидуб: Мы будем играть не для своего удовольствия, а для удовольствия воинов ВСУ
- 11:08 Украинские Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку
- 10:38 Украинские Вернидуб: Если мне скажут, что нужно явиться по месту службы, я должен сразу это сделать
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet