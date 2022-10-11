Палкин: С Де Дзерби Шахтер связывал самые амбициозные планы

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин по итогам ежегодного отчета клуба рассказал про амбициозные планы, которые были уничтожены войной россии против Украины.

"Сезон-2021/22 стал большим испытанием для всех нас. И речь, к сожалению, не только о футболе. Мы многого ждали от этого сезона и проделали колоссальную работу по подготовке к нему, однако 24 февраля 2022 года футбольные соревнования в Украине были остановлены, ведь в наш дом пришла война... Перед началом сезона-2021/22 "Шахтер" пригласил на должность главного тренера команды Роберто Де Дзерби. С этим итальянским специалистом и его штабом мы связывали большие надежды и самые амбициозные планы.

О масштабе задач свидетельствует и трансферная кампания: были подписаны долгосрочные контракты с футболистами из ведущих клубов Европы – игроками "Шахтера" стали Педриньо, Марлон, Лассина Траоре, а во время зимнего окна - Давид Нерес.

Команда уверенно начала сезон: через квалификацию пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, благодаря яркой победе над "Динамо" одержала Суперкубок Украины и ушла на зимний перерыв в статусе лидера Премьер-лиги", - сказал Палкин.