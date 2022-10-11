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Палкин: С Де Дзерби Шахтер связывал самые амбициозные планы
Итоги прошлого сезона от гендира горняков
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин по итогам
"Сезон-2021/22 стал большим испытанием для всех нас. И речь, к сожалению, не только о футболе. Мы многого ждали от этого сезона и проделали колоссальную работу по подготовке к нему, однако 24 февраля 2022 года футбольные соревнования в Украине были остановлены, ведь в наш дом пришла война... Перед началом сезона-2021/22 "Шахтер" пригласил на должность главного тренера команды Роберто Де Дзерби. С этим итальянским специалистом и его штабом мы связывали большие надежды и самые амбициозные планы.
О масштабе задач свидетельствует и трансферная кампания: были подписаны долгосрочные контракты с футболистами из ведущих клубов Европы – игроками "Шахтера" стали Педриньо, Марлон, Лассина Траоре, а во время зимнего окна - Давид Нерес.
Команда уверенно начала сезон: через квалификацию пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, благодаря яркой победе над "Динамо" одержала Суперкубок Украины и ушла на зимний перерыв в статусе лидера Премьер-лиги", - сказал Палкин.
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