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Палкин: С Де Дзерби Шахтер связывал самые амбициозные планы

Премьер-лига
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Итоги прошлого сезона от гендира горняков

Палкин: С Де Дзерби Шахтер связывал самые амбициозные планы

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин по итогам ежегодного отчета клуба рассказал про амбициозные планы, которые были уничтожены войной россии против Украины.

"Сезон-2021/22 стал большим испытанием для всех нас. И речь, к сожалению, не только о футболе. Мы многого ждали от этого сезона и проделали колоссальную работу по подготовке к нему, однако 24 февраля 2022 года футбольные соревнования в Украине были остановлены, ведь в наш дом пришла война... Перед началом сезона-2021/22 "Шахтер" пригласил на должность главного тренера команды Роберто Де Дзерби. С этим итальянским специалистом и его штабом мы связывали большие надежды и самые амбициозные планы.

О масштабе задач свидетельствует и трансферная кампания: были подписаны долгосрочные контракты с футболистами из ведущих клубов Европы – игроками "Шахтера" стали Педриньо, Марлон, Лассина Траоре, а во время зимнего окна - Давид Нерес.

Команда уверенно начала сезон: через квалификацию пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, благодаря яркой победе над "Динамо" одержала Суперкубок Украины и ушла на зимний перерыв в статусе лидера Премьер-лиги", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтар

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