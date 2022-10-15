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Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом

Премьер-лига
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Пока он ищет новую команду

Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом

vorskla.com.ua

Новина українською

Украинский голкипер Владислав Кучерук расторг контракт с киевским "Динамо". Об этом он сообщил в интервью FanDay.

“Я подписал документы о расторжении контракта. Мне должны были дать свободного агента. Сейчас мой агент ищет мне новую команду.

Вратарям тяжело найти команду, потому что в большинстве своем все имеют своих голкиперов. Сейчас такое время, что нужно пережить его. С психологией тяжело, но нужно держаться, не падать духом”, - сказал Кучерук.

Отметим, что 23-летний Владислав является воспитанником "Динамо" и всю свою карьеру он провел в киевском клубе. Правда, за первую команду он ни разу не сыграл, выступая только в молодежных и юношеских коллективах.

В то же время на профессиональном уровне в его активе есть 23 матча: 15 за "Черноморец", восемь - за "Колос". В обоих случаях Кучерук играл на правах аренды.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кучерук
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Источник:
FanDay

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