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Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
Пока он ищет новую команду
vorskla.com.ua
Украинский голкипер Владислав Кучерук расторг контракт с киевским "Динамо". Об этом он сообщил в интервью FanDay.
“Я подписал документы о расторжении контракта. Мне должны были дать свободного агента. Сейчас мой агент ищет мне новую команду.
Вратарям тяжело найти команду, потому что в большинстве своем все имеют своих голкиперов. Сейчас такое время, что нужно пережить его. С психологией тяжело, но нужно держаться, не падать духом”, - сказал Кучерук.
Отметим, что 23-летний Владислав является воспитанником "Динамо" и всю свою карьеру он провел в киевском клубе. Правда, за первую команду он ни разу не сыграл, выступая только в молодежных и юношеских коллективах.
В то же время на профессиональном уровне в его активе есть 23 матча: 15 за "Черноморец", восемь - за "Колос". В обоих случаях Кучерук играл на правах аренды.
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