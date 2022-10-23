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Кучук - о матче с Металлистом 1925: Очень много ошибок. Для нас это третья игра за неделю

Премьер-лига
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Наставник львовян о поединке с харьковской командой

Кучук - о матче с Металлистом 1925: Очень много ошибок. Для нас это третья игра за неделю

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Трудно мы сегодня играли. Очень много ошибок. Объяснить это можно и объективными обстоятельствами, ведь для нас это третья игра за неделю. Я видел, что многие наши футболисты выглядели уставшими. А усталость проявляется не только в игре, не только в движении игроков на поле…

Хотя мы терпели. Но, как видите, не доиграли до конца. Такие ошибки… И, к сожалению, допускаем их постоянно…

Выйдет ли в следующих матчах наш новый легионер из Нигерии? Увидим. Всё зависит от того, какие он будет смотреться в тренировочном процессе. Вы хотите, чтобы я, взглянув на легионера из Нигерии 2-3 раза, сразу его ставил (прим. - вчера "Рух" подписал воспитанника "Вулверхэмптона". Он играл за сборную Нигерии U23)?

Он играл за сборную Нигерии U23 Да, у него есть хорошие качества, это уже видно, но есть и такие, над которыми еще предстоит поработать. Поэтому в столь сложных поединках надеешься на тех игроков, которых хорошо знаешь, а не на тех, с кем еще хорошо не познакомился. Это наша перспектива на будущее, скажем так", – рассказал наставник львовян.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Рух"

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
23.10.2022 в 23:14
Помилки одні і ті самі постійно, бо не робиться ніяка робота над помилками. Паньків, наприклад, постійно робить помилки в останніх матчах, які коштують команді перемоги, але і далі у воротах він. Скільки ще має зробити таких помилок, щоб тренерський штаб зрозумів, що треба міняти голкіпера?
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