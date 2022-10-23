Кучук - о матче с Металлистом 1925: Очень много ошибок. Для нас это третья игра за неделю

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Трудно мы сегодня играли. Очень много ошибок. Объяснить это можно и объективными обстоятельствами, ведь для нас это третья игра за неделю. Я видел, что многие наши футболисты выглядели уставшими. А усталость проявляется не только в игре, не только в движении игроков на поле…

Хотя мы терпели. Но, как видите, не доиграли до конца. Такие ошибки… И, к сожалению, допускаем их постоянно…

Выйдет ли в следующих матчах наш новый легионер из Нигерии? Увидим. Всё зависит от того, какие он будет смотреться в тренировочном процессе. Вы хотите, чтобы я, взглянув на легионера из Нигерии 2-3 раза, сразу его ставил (прим. - вчера "Рух" подписал воспитанника "Вулверхэмптона" . Он играл за сборную Нигерии U23)?

Он играл за сборную Нигерии U23 Да, у него есть хорошие качества, это уже видно, но есть и такие, над которыми еще предстоит поработать. Поэтому в столь сложных поединках надеешься на тех игроков, которых хорошо знаешь, а не на тех, с кем еще хорошо не познакомился. Это наша перспектива на будущее, скажем так", – рассказал наставник львовян.