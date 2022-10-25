Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на играх 9-го тура УПЛ

После прошлого тура писал: "Не жду чудес от следующего тура. Хотя бы потому, что для многих он будет третьим подряд в течение какой-то недели. И, на мой взгляд, симптомы рационализма отчетливо просматривались уже в минувшем туре. А это неизбежно сказывается на качестве зрелища. Продолжение следует?"

Таки-последовало, и, увы, тут не нужно было обладать даром предсказателя. В минувший уик-энд мы получили самый посредственный тур сезона. Еще хуже, чем три тура назад. На то есть объективные причины, но факт остается фактом. "Шахтеру" с "Минаем" по взаимной договоренности посчастливилось проскочить эту серость. Остальным пришлось играть, насколько это получится.

Металлист – Днепр-1 0:1

Александрия – Львов 2:0

Верес – Заря 0:1

Колос – Черноморец 1:1

Динамо – Ворскла 1:1

Рух – Металлист 1925 1:1

Кривбасс – Ингулец 2:1

Зрелищность. Бог дал – Бог взял. Если в позапрошлом туре, впервые на моей памяти, смотрибельными были все игры, то на сей раз, и также впервые – ни одной. То есть, ни в одном поединке опасные моменты не создавались хотя бы раз в десять минут, в среднем.

Можно сказать, что, в сравнении с другими, несколько живее смотрелись обе встречи с участием двух харьковских команд. И подлинным апофегеем тура стал матч в Ровно, где "Верес" и "Заря" сообразили на двоих лишь жалкие полтора голевых шанса.

Интрига. Зато уж этого добра было навалом – хоть ложкой ешь. Если вы садитесь к экрану с целью: узнать, чем все кончится, и не суть важно каким образом (лично я так смотрел футбол, когда еще совсем его не понимал), тогда вам, конечно, грех жаловаться. Повсюду перетягивание каната завершалось лишь в последние полчаса.

На 66-й минуте, когда Калитвинцев удвоил счет в пользу "Александрии", все закончилось не только для "Львова": футбола больше не было. Так же, как и после единственного судьбоносного гола Антюха в ворота "Вереса" на 73-й минуте – "Заря" добилась победы. Минутой позже второй мяч Дебелко принес три очка "Кривбассу": кроме гола престижа "Ингульца" дальше тут ничего не случилось.

Кузык мог вывести "Колос" вперед с "Черноморцем" еще на 81-й минуте, но промахнулся. Когут забил победный мяч "Днепра-1" в ворота "Металлиста" на 85-й, и это было все. На 89-й автогол Ляха спас "Металлист 1925" от поражения в матче с "Рухом". И, наконец, на последней минуте основного времени Ризнык спас от поражения "Ворсклу" в игре с "Динамо", парировав удар по своим воротам от Скляра.

Логика. Ее поиски в футболе были, на этот раз, весьма неблагодарным делом. Ближе всего к закономерному итогу была ничья "Колоса" с "Черноморцем", но и здесь, положа руку на сердце, хозяева поля были ближе к победе. Примерно так же, как и "Металлист 1925", создавший больше угроз воротам "Руха".

"Днепр-1", по-хорошему, должен был выигрывать у "Металлиста" крупнее, тогда как "Александрия" вполне могла удовольствоваться одним голом.

В остальных случаях, считаю, результат был очевидно нелогичным. У "Кривбасса" с "Ингульцом" смотрелась классическая ничья, "Верес" с "Зарей" вообще на гол не "наиграли", а вот "Динамо" по моментам таки-заслуживало победы над "Ворсклой".

Судейство. У меня вопросы вызвало только потенциальное второе предупреждение полтавчанину Скляру на 79-й минуте. Мнение коллеги Юстаса несколько отличается от авторитетного. Он согласен лишь с тем, что эта карточка была на усмотрение арбитра. Но она отнюдь не обязательна. Только если бы игрок так сыграл рукой в штрафной площади.

Разумеется, не факт, что, случись это удаление, киевляне реализовали бы свое численное преимущество в оставшееся недолгое время. Словом, говорить о том, что арбитр Козыряцкий явно лишил очков команду Луческу, я бы не стал.

Везение. На 18-й минуте львовянин Довгий срезал мяч в свои ворота, но попал таки в стойку. А четверть часа спустя он же открыл счет в пользу "Руха". Впрочем, в концовке встречи Фортуна вернула должок "Металлисту 1925": Лях все же поразил собственные ворота в борьбе с соперником.

Кому дико повезло, так это "Заре". Ее единственный за всю игру момент был реализован благодаря рикошету от игрока "Вереса" Вовченко, который дезориентировал вратаря. Поистине, это был гром среди ясного неба.

Вероятно, следует записать на счет нежданной удачи и удаление Смолякова за безрассудную атаку соперника в составе "Ингульца" на 61-й минуте. Ведь до этого в активе "Кривбасса" был лишь единственный полумомент, а после – уже через тринадцать минут команда Вернидуба вела в два мяча.

Личности. Жиденький список претендентов, да и минимальное количество эпизодов игры, в которых они засветились – лишь по три раза, еще раз свидетельствуют об игровой убогости тура.

Номер один без вариантов – Калитвинцев из "Александрии": гол + пас + опасный удар в дальнюю штангу непосредственно с углового. Вторым следует назвать Дебелко из "Кривбасса" с его дублем. Третьим – Когута из "Днепра-1", вышедшего на замену и успевшего проявить себя ярче огромного числа отыгравших полный матч. Достаточно будет сказать, что, помимо названных, запомнились всего лишь еще трое.

У вратарей мне не о ком вспомнить, кроме Ризныка из "Ворсклы". Он трижды по-настоящему выручал свою команду: первый раз при 0:1 и затем дважды при ничейном счете.

Игра после отбоя. Тревога звучала дважды. В середине первого тайма (на тот момент в игре ничего существенного не произошло), она более чем на полтора часа прервала поединок "Кривбасса" с "Ингульцом". А матч "Колос" - "Черноморец" из-за нее начался на час позже. В обоих случаях не могу сказать, что именно это как-то сказалось на результате.

Если "Ингулец" познал это "удовольствие" во второй раз, то остальные три команды – впервые. Таким образом, теперь перед игрой или во время нее в убежище не спускались только "Александрия" и "Заря".

Симпатии. В сравнении с прочими, больше всех в футбол пытался играть лидер – "Днепр-1". Потуги на это наблюдались мною также у "Динамо" и "Металлиста 1925". Но сказать, что кто-нибудь из этой тройки прямо понравился – шобы да, так не сильно.

Однозначно разочаровал "Металлист" - не припомню ни одной серьезной угрозы воротам соперников. Печально смотрелся "Верес", хотя и выигравшая у него "Заря" недалеко ушла. И, что вы ни говорите, но "Ворскла" тоже выглядела достаточно беззубо. Остальные просто слились в безликую серую массу.

Таблица. За счет того, что конкурент пропускал тур, "Днепр-1", хоть и со скрипом, добился условного гандикапа в три очка, который нужно будет отыграть "Шахтеру".

Третье место, на которое запрыгнула "Александрия", выглядит тем привлекательнее, что она провела меньше игр, чем все ее непосредственные преследователи. Однако впереди команду Гуры ожидает весьма сложный календарь.

"Заря" обошла "Верес", перетянув на себя одеяло в личной встрече. И в этом случае меньшее количество сыгранных ею матчей может значить больше.

"Динамо" понемногу увязает в середине таблицы. И ничья с "Ворсклой" в этом свете выглядит если не моментом истины, то довольно показательно.

Если "Кривбасс" подпрыгнул над зоной вылета, то "Черноморец" как бы подполз поближе к занимающему спасительное 14-е место "Львову". Но такое ощущение, что Григорчук устал бороться с негативными обстоятельствами, преследующими его в одесском клубе, и лепить команду из того, что Бог послал. Хотелось бы ошибаться…

Тем временем, количество несостоявшихся игр достигло уже восьми – фактически целый тур. Обойтись без переносов ухитрились только "Верес", "Рух" и "Ворскла". Не мудрено, что, посмотрев в таблицу, я едва ошибочно не назвал этот тур восьмым.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 8 7 1 0 20-4 +16 22 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 3 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 4 Заря 8 5 1 2 17-13 +4 16 5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14 6 Металлист 8 4 1 3 12-14 -2 13 7 Колос 8 3 3 2 6-7 -1 12 8 Динамо 7 3 1 3 9-10 -1 10 9 Металлист 1925 8 2 4 2 8-9 -1 10 10 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 11 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 12 Ворскла 9 2 2 5 10-14 -4 8 13 Кривбасс 8 1 3 4 4-8 -4 6 14 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 16 Черноморец 8 0 3 5 5-13 -8 3

Анонсы. Топ-матч 10-го тура: "Шахтер" - "Александрия". Пожалуй, речь не идет о том, сумеют ли александрийцы догнать и перегнать фаворита – скорее о том, насколько велико будет его превосходство. Но, как говорят в Одессе, будем посмотреть.

"Колос" - "Верес": формально поединок за зону Европы. Но, честно говоря, от такой заманчивой перспективы борьбы в футбол уже сводит скулы.

Ну и встреча "Днепра-1" с "Черноморцем" может ответить нам на вопрос: насколько велика сегодня разница между первой и последней командой УПЛ. Как говорят все в той же Одессе, две большие разницы? Или таки уже одна маленькая?

В начале сезона, если помните, я говорил вам, что хуже этого чемпионата было бы только его отсутствие. Если не помните, напоминаю – не следует об этом забывать. И если автор честно делится с вами своими впечатлениями от него, это отнюдь не значит, что он перестанет его смотреть. Он приговорен к тому, чтобы смотреть это до конца…