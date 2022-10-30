Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о прогрессе Федерико Вальверде в текущем сезоне:

"Думаю, он один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, это точно. Его прогресс стал для всех сюрпризом. Он может практически все", – сказал Анчелотти.