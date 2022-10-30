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Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас

Премьер-лига
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Тренер очень доволен своим подопечным

Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о прогрессе Федерико Вальверде в текущем сезоне:

"Думаю, он один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, это точно. Его прогресс стал для всех сюрпризом. Он может практически все", – сказал Анчелотти.

Как известно, на данный момент Вальверде является лучшим бомбардиром "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги – на счету уругвайца 6 забитых мячей.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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