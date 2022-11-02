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Инсайдер: Скауты клуба АПЛ просматривали Матвиенко в последних матчах
Экс-тренер "Шахтера" настроен усилиться украинцем
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ была информация, что 26-летний украинец рассматривается потенциальным трансфером "Брайтона".
Инициатором подписания футболиста является главный тренер команды Роберто Де Дзерби. Сумма перехода оценивалась в 20 миллионов евро.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, представители скаутской службы "чаек" в последних матчах просматривали защитника "Шахтера", что свидетельствует о серьезности намерений английского клуба.
#Brighton are interested in #Shakhtar’s centre-back Mykola #Matvienko. De Zerbi loves him and #BHAFC’s scouts have watched him during the last games. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2022
В текущем сезоне Матвиенко провел 13 матчей за горняков во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.
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