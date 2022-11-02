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Инсайдер: Скауты клуба АПЛ просматривали Матвиенко в последних матчах

Премьер-лига
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Экс-тренер "Шахтера" настроен усилиться украинцем

Инсайдер: Скауты клуба АПЛ просматривали Матвиенко в последних матчах

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ была информация, что 26-летний украинец рассматривается потенциальным трансфером "Брайтона".

Инициатором подписания футболиста является главный тренер команды Роберто Де Дзерби. Сумма перехода оценивалась в 20 миллионов евро.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, представители скаутской службы "чаек" в последних матчах просматривали защитника "Шахтера", что свидетельствует о серьезности намерений английского клуба.

В текущем сезоне Матвиенко провел 13 матчей за горняков во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко
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