Инсайдер: Скауты клуба АПЛ просматривали Матвиенко в последних матчах

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ была информация, что 26-летний украинец рассматривается потенциальным трансфером "Брайтона".

Инициатором подписания футболиста является главный тренер команды Роберто Де Дзерби. Сумма перехода оценивалась в 20 миллионов евро.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, представители скаутской службы "чаек" в последних матчах просматривали защитника "Шахтера", что свидетельствует о серьезности намерений английского клуба.

