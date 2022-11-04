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Помог сухой лист. ВИДЕО, как Василий Кравец забил дебютный гол в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрченко и Яворский ассистировали

Помог сухой лист. ВИДЕО, как Василий Кравец забил дебютный гол в УПЛ

фото - Олександр Приходько

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Полтавская "Ворскла" в 11-м туре УПЛ встречается со "Львовом". В первом тайме Юрченко не реализовал пенальти, но в начале второго Василий Кравец сумел открыть счет. Тот же Владлен подкручивал с углового в ворота, голкипер отбил, но на голову Яворскому. А тот в свою очередь сбросил на Кравца, который головой с линии вратарской отправил мяч в сетку.

Для Василия это первый гол в рамках УПЛ. До этого в составе "Карпат" и той же "Ворсклы" он отличался только результативными передачами. В то же время Василий забивал гол во втором дивизионе чемпионата Испании за "Спортинг" из Хихона.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Василий Кравец
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