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Зинченко дал боссам Арсенала хорошие рекомендации по Мудрику

Премьер-лига
(1 голосов)

Его слова могут повлиять на возможный трансфер

Зинченко дал боссам Арсенала хорошие рекомендации по Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Потенциальному переходу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" может поспособствовать защитник лондонцев Александр Зинченко, сообщает портал 90min.

По информации источника, руководство канониров спрашивало мнение у Зинченко касательно футболиста "горняков". Фулбех сборной Украины с восторгом отозвался о своем партнере по национальной команде.

У "Арсенала" есть несколько игроков на примете, чтобы в январе усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик является один из тех, кто входит в шорт-лист.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить горнякам около 50-60 миллионов евро за молодого таланта.

Читайте такжеЙожеф Сабо: Дай Бог, чтобы Мудрика продали хотя бы за 25-30 миллионов евро
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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Источник:
90min.com

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
08.11.2022 в 18:01
Треба брати.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
08.11.2022 в 17:13
))))
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