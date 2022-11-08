Зинченко дал боссам Арсенала хорошие рекомендации по Мудрику

Потенциальному переходу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" может поспособствовать защитник лондонцев Александр Зинченко, сообщает портал 90min.

По информации источника, руководство канониров спрашивало мнение у Зинченко касательно футболиста "горняков". Фулбех сборной Украины с восторгом отозвался о своем партнере по национальной команде.

У "Арсенала" есть несколько игроков на примете, чтобы в январе усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик является один из тех, кто входит в шорт-лист.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить горнякам около 50-60 миллионов евро за молодого таланта.