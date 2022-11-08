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Зинченко дал боссам Арсенала хорошие рекомендации по Мудрику
Его слова могут повлиять на возможный трансфер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Потенциальному переходу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" может поспособствовать защитник лондонцев Александр Зинченко, сообщает портал 90min.
По информации источника, руководство канониров спрашивало мнение у Зинченко касательно футболиста "горняков". Фулбех сборной Украины с восторгом отозвался о своем партнере по национальной команде.
У "Арсенала" есть несколько игроков на примете, чтобы в январе усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик является один из тех, кто входит в шорт-лист.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить горнякам около 50-60 миллионов евро за молодого таланта.
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