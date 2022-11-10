Шахтер встретился с защитниками Украины после победы над Вересом

Донецкий "Шахтер" красивым жестом выразил поддержку Вооруженным силам Украины и всем нашим защитникам.

После победы над "Вересом" (2:0) в 12-м туре УПЛ в раздевалку горняков зашли несколько военных. Дарио Срна подчеркнул, что они защищали Украину в Донецкой области.

Андрей Пятов поблагодарил воинов за борьбу, после чего вся команда вместе с гостями раздевалки сделала общее фото. На прощание было громкое "Слава Украине", аплодисменты и рукопожатия.

К слову, благодаря победе над "Вересом" "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" до 5 зачетных баллов. Следующий матч команда Йовичевича проведет тоже во Львове против "Зари".