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Шахтер встретился с защитниками Украины после победы над Вересом

Премьер-лига
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Достойный жест

Шахтер встретился с защитниками Украины после победы над Вересом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" красивым жестом выразил поддержку Вооруженным силам Украины и всем нашим защитникам.

После победы над "Вересом" (2:0) в 12-м туре УПЛ в раздевалку горняков зашли несколько военных. Дарио Срна подчеркнул, что они защищали Украину в Донецкой области.

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Андрей Пятов поблагодарил воинов за борьбу, после чего вся команда вместе с гостями раздевалки сделала общее фото. На прощание было громкое "Слава Украине", аплодисменты и рукопожатия.

К слову, благодаря победе над "Вересом" "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" до 5 зачетных баллов. Следующий матч команда Йовичевича проведет тоже во Львове против "Зари".

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) война с россией
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Источник:
football24.ua

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