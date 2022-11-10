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Шахтер встретился с защитниками Украины после победы над Вересом
Достойный жест
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" красивым жестом выразил поддержку Вооруженным силам Украины и всем нашим защитникам.
После победы над "Вересом" (2:0) в 12-м туре УПЛ в раздевалку горняков зашли несколько военных. Дарио Срна подчеркнул, что они защищали Украину в Донецкой области.
Андрей Пятов поблагодарил воинов за борьбу, после чего вся команда вместе с гостями раздевалки сделала общее фото. На прощание было громкое "Слава Украине", аплодисменты и рукопожатия.
???????????? Дякуємо ЗСУ! Зустріч «Шахтаря» із захисниками України після гри з «Вересом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2022
#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/N9TC2O7udg
К слову, благодаря победе над "Вересом" "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" до 5 зачетных баллов. Следующий матч команда Йовичевича проведет тоже во Львове против "Зари".
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