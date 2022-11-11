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Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
Известна сумма, которую готовы предложить Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" серьезно настроен оформить трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Как сообщает Football Insider, ради 21-летнего украинца "сороки" готовы выложить более 50 миллионов фунтов, что является потенциальной рекордной для клуба суммой.
Самый богатый клуб АПЛ ищет топ-нападающего, который может играть широко, прежде всего на левом фланге. Мудрик - главный кандидат, а его переход одобрили владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.
Отмечается, что английский клуб уже сделал предварительные шаги к тому, что трансфер состоялся в январе. Увеличивает шансы на сделку и то, что "Шахтер" уже вылетел из Лиги чемпионов. Преградой на пути может стать лишь большая конкуренция за игрока сборной Украины, в частности, со стороны "Арсенала".
Ранее сообщалось, что лондонский клуб работает над переходом вингера и контактирует с окружением украинца, однако еще не делал официального предложения. В текущем сезоне Мудрик отыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач.
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