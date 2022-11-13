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Сейв года в УПЛ. ВИДЕО, как голкипер спас Зорю на последних секундах матча с Шахтером
Мацапура показал чудеса реакции
фото - Олександр Приходько
Матч Шахтер – Заря порадовал зрителей незаурядным сюжетом. Команды по очереди выходили вперед и все завершилось ничьей 2:2. Хотя Горняки были очень близки к победе. На 90+3-й минуте после подачи с фланга удар головой нанес Иван Петряк, однако невероятный сейв совершил голкипер луганчан Дмитрий Мацапура.
Заметим, что Мацапура в текущем сезоне играл во всех матчах Зари, пропустил 17 голов, но при этом в четырех поединках отстоял на ноль.
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