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Вишняк: Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо

Премьер-лига
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Наставник ковалевцев рассказал о ничьей с киевским клубом

Вишняк: Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо

Фото: ФК Колос

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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк дал комментарий после ничьей с киевским "Динамо" в матче 13-го тура УПЛ.

– Вышла боевая игра. Я доволен, что в столь тяжелом для нас матче мы добыли один зачетный балл. Поэтому доволен результатом.

Почему, когда у "Колоса" появилась возможность вырвать победу после удаления у "Динамо", команда осталась на своей половине поля и защищала ничью? Вы не играете на победу?

– Для меня это тоже стало неожиданностью. Я видел, что ребята хотели выбегать в атаку и контратаковать, но, видимо, немного растерялись после удаления у соперника. И не смогли довести одну-две атаки до логического завершения – удара по воротам и забитого мяча. Вместо этого начали перестраховываться, играть через защитников и вратаря. Пожалуй, это психология.

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Если бы перед матчем вам сказали, что будет такой результат и такое содержание игры, вы остались бы довольны?

– Что касается содержания игры, то мы отдали инициативу, играли на контратаках и ждали своего шанса на перехватах и ​​быстрых переходах из обороны в атаку. Планировали, что игра будет складываться таким образом и готовилась к этому.

А что касается результата... Сейчас такой футбол, что в каждом туре встречаются неожиданные результаты. Поэтому даже не знаю, как я бы отреагировал, если бы мне до матча сказали, что мы сыграем вничью. Не думал об этом.

Учитывая ход игры и то, что "Динамо" создавало более качественные моменты, я доволен этим зачетным баллом, — отметил Вишняк.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
fcdynamo.com

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