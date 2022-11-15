Магия чертовой дюжины? Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ

Сказать, что тур понравился – не сказать ничего. Он просто ошарашил. А ведь тур с несчастливым номером начинался в день с несчастливым числом, когда прошло большинство его матчей.

А смещение начала времени игр в этот злосчастный день, из-за известных причин, для меня, в частности, означало необходимость просмотра пяти поединков подряд в записи – от свистка до свистка (к слову, рекорд сезона). Закончил за полночь, шоб вы понимали. Иначе не умею.

Именно поэтому, кстати, я и беру на себя этот неблагодарный труд: обзор впечатлений зрителя от всех матчей тура. Потому что, наблюдая всех их полностью, имею на это моральное право. Когда садился к экрану, думал: или засну, или глаза на лоб полезут. Ничего подобного – тур пролетел легко и весело, почти на одном дыхании.

Сыграл свою роль и синдром прогнозов Юрича. Кто меня знает, тот в курсе: уж если рискну "каркать", то получается ровно наоборот. Не знаю, кто при этом тянул за язык, но в прошлый раз я сулил вам безрадостные перспективы. К счастью, Акела снова промахнулся.

Замечательный был тур. При том, что половина игр завершилась вничью, очки в них потеряли все записные фавориты. Да и футбол смотрелся отнюдь недурственно.

Ворскла – Днепр-1 1:1

Шахтер – Заря 2:2

Александрия – Верес 3:2

Динамо – Колос 0:0

Металлист – Кривбасс 0:1

Металлист 1925 – Ингулец 2:1

Рух – Минай 1:1

Черноморец – Львов 2:0

Зрелищность. Лишь два поединка – четверть от общего числа – отнес бы к средней категории действа: "Динамо" - "Колос" и "Рух" - "Минай". Но второй сорт – не брак, футбольных "уродцев" в большой семье УПЛ вновь не оказалось. Прошу заметить, третий тур едва ли не кряду – это становится закономерностью. Впрочем, губу не раскатываю и напоминаю: это чемпионат контрастов.

"Шахтер" с "Зарей" явили народу зрелище, по качеству одно из лучших в сезоне. Вторым назвал бы матч "Ворскла" - "Днепр-1", третьим – игру "Металлиста" с "Кривбассом". Это если сравнивать, но остальные тоже были веселыми, а "Александрия" с "Вересом" умудрились увенчать голами пять моментов из семи-восьми совместно созданных. Просто праздник какой-то!

Интрига. Вам хочется песен? Их есть у меня! Во всех без исключения матчах мы оставались в неведении по поводу результата как минимум до середины второго тайма.

Когда Ермаков открыл счет в Одессе на 67-й минуте, это означало конец надеждам "Львова", чей единственный голевой момент так и остался в первом тайме. Гол Волошина на 73-й минуте стал судьбоносным во всех отношениях: дальше забить мог только тот же "Кривбасс" - "Металлист" сник и потерялся.

На 84-й минуте Мозиль парировал удар Кучеренко, и больше у "Ингульца" не было шансов – "Металлист 1925" торжествовал победу. Эта же минута стала камнем преткновения для "Руха": Бандура отбил удар Романа и фактически отстоял ничью для "Миная". Тремя минутами позже Волынец спас от поражения "Колос", справившись с угрозой от Сидорчука и окончательно остановив "Динамо".

А сразу в трех играх все решалось "на ленточке". На 4-й компенсированной после удара Пихаленка "Ворсклу" от неудачи уберегла лишь стойка ворот Ризныка – лидер потерял очки. Еще минуту спустя Мацапура отбил удар Бондаренко, сохранив для "Зари" ничью с "Шахтером" - ощипали и этого фаворита.

И наконец, вишенка на праздничном торте: Костышин вырвал для "Александрии" победу над "Вересом" на 7-й (!!!) компенсированной минуте – непосредственно перед финальным свистком. Можно выдохнуть.

Логика. Абсолютно закономерен счет поединка "Черноморца" со "Львовом" - железобетонные 2:0. "Кривбасс" точно "наиграл" на свое преимущество в один мяч, но еще точнее его отразили бы цифры 2:1. "Металлист 1925", скажем так, был ближе к победе, чем "Ингулец" к ничьей в этом матче.

А вот игра "Александрии" с "Вересом" была больше похожа как раз на ничейную. Тогда как "Днепр-1", "Динамо" и "Рух" вполне могли (если не должны были) выигрывать, а "Шахтер" - так даже и в пару мячей. На сей раз логики в футболе действительно было немного. Но, как говорят, зачастую футбол интересен именно этим.

Судейство. Резонанс и пересуды вызвал, дав настоящий повод для них, лишь один из поединков. Центральный матч тура, он же лучший, отличился и с этой стороны.

Подчеркну, что пристального внимания здесь заслуживали не два, как трубят повсюду, а три эпизода.

13-я минута. Гол Бондаренко – 1:0 в пользу "Шахтера". На связи Юстас: "Там возможно "вне игры", но четких повторов не было". От себя добавлю, что лично я минимальный офсайд вроде бы даже усмотрел, но соглашусь с тем, что без ВАРа уследить за ним было бы сложно.

52-я минута. Не засчитанный гол Бондаренко, при 1:2 в пользу "Зари". Юстас: "Гол отменен неверно. Бондаренко находился в правильном положении". Однако, если в первом случае "вне игры" было, тогда второй его попросту компенсировал: бог дал – бог взял. Точнее богиня. Я о Фемиде, а вы о ком подумали?

55-я минута. Не засчитанный гол Степаненко, при том же счете. Юстас: "Явного "вне игры" нет". Неявное мог бы подтвердить или опровергнуть ВАР, но увы… А без него в подобных случаях рекомендовано офсайд не фиксировать.

Таким образом, по версии Юстаса (не совпадающей с официальной, причем категорически), на выходе мы имеем две ошибки пани Грушко и одну возможную ошибку пани Стрелецкой. А пани Монзуль тут как бы не при делах. Судьи действительно лишили "Шахтер" победы, пусть и не обязательно в два мяча.

Везение. Разгулялась нынче Фортуна, приложив свою руку к написанию сюжета в большинстве матчей тура.

На 25-й минуте игры с "Кривбассом" Танковский "выстрелил" в перекладину его ворот: "Металлист" мог открыть счет, и тогда мы с вами увидели бы совсем другое кино.

На 67-й минуте Таллес поразил крестовину ворот "Миная" - уже через четыре минуты после того как счет сравнялся "Рух" вновь мог выйти вперед.

На 87-й – в стойку ворот "Зари" пробивает Тейлор. "Шахтеру" еще и не везло в этот день, а ведь мог-таки вырвать победу.

А самым везучим стал "Металлист 1925". Он мог проигрывать уже на 10-й минуте, но Марусич с близкого расстояния угодил мячом в штангу. А уже при 1:1, на 57-й - Ковалев штрафным ударом потряс перекладину ворот харьковчан. Для коуча "Ингульца" Лавриненко это невезение стало поистине фатальным: после поражения ему дали отставку.

Чаще всего Удача вмешивалась в развитие событий в поединке с участием лидера. На 27-й минуте, при 0:1 в пользу "Днепра-1", его защитник Сарапий срезал мяч в перекладину собственных ворот. Уже через четыре минуты последовало алаверды от Довбика, пробившего в верхнюю штангу ворот "Ворсклы". Ну а стойку ее же ворот, спасшую полтавчан от поражения под занавес после удара Пихаленка, вы помните.

Воистину, фестиваль Фортуны.

Личности. Их не узрел лишь во встрече "Руха" с "Минаем". Всего же ко мне на карандаш попало аж восемнадцать исполнителей главных ролей.

Самой яркой фигурой тура, безусловно, стал Мудрик – девять участий в главных эпизодах, включая оба гола "Шахтера". Вторым будет еще один из героев сезона – Довбик: шесть таких случаев, включая участие в забитом мяче "Днепра-1". Тройку замкнет киевлянин Буяльский – пять зачетных фрагментов игры.

Кроме них, достойны также упоминания здесь: Пихаленок ("Днепр-1"), Дебелко ("Кривбасс"), Караваев ("Динамо"), Габелок ("Металлист 1925"), Бабогло ("Александрия"), и Кирюханцев ("Заря").

Однозначный лидер тура среди вратарей – Мацапура из "Зари" с семью зачетными сэйвами. Столько же насчитал у Волынца из "Колоса", однако их общий уровень важности значительно ниже. Имеет смысл упомянуть также Костыка ("Металлист"), Ризныка ("Ворскла"), Валефа ("Днепр-1") и Сарнавского ("Кривбасс").

Игра после отбоя. Из-за воздушной тревоги почти на полтора часа позже начали игру "Ворскла" с "Днепром-1", и более чем на полтора – "Александрия" с "Вересом". Не могу утверждать, что это сказалось на какой-то из команд, а тем более – на качестве действа.

Днепряне подверглись этому испытанию в четвертый раз в сезоне, сравнявшись с лидирующим тут "Рухом". Все остальные познали это "удовольствие" в третий раз. "Заря" остается единственной, кого тревоги пока все еще обходят стороной.

Симпатии. Вне всяческих сомнений, больше всего футбола в этом богатом на игру туре подарил нам "Шахтер". После него мне примерно одинаково зашла игра "Днепра-1", "Кривбасса" и "Черноморца". Достаточно хороши были "Заря", оба "Металлиста", "Ворскла" и "Рух". Возможно, кто-то будет смеяться, но нашлось место в этом списке и для "Динамо", причем далеко не последнее. А вообще, десять команд из шестнадцати, не дававшие зрителю скучать – это рекорд рекордов.

Откровенно украл мое время разве что "Колос": футболом там не пахло, если вы понимаете, о чем я. Ну и "Львов" разочаровал прилично, очень слабенько смотрелся после перерыва.

Таблица. "Александрия" догнала "Зарю" в "бронзовой" гонке, и обе теперь опережают "Динамо" на одну победу.

Важную победу одержал "Металлист 1925" - она позволила ему отдалиться от "зоны вылета". О "Кривбассе" сказал бы то же, но он все еще досягаем снизу. Побег из пресловутой зоны совершил "Черноморец" - догонят ли и вернут?

Отмечаем, что теперь в ней обитают "Львов" и впервые опустившийся на самое дно "Ингулец", чей президент, видимо, судит о тренерской работе тупо по результату. Невзирая на очки, отобранные у лидеров, нефарт и никак не аутсайдерский футбол, который демонстрировала команда Лавриненко.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 3 Заря 12 7 2 3 25-18 +7 23 4 ФК Александрия 11 7 2 2 21-14 +7 23 5 Динамо 11 6 2 3 18-12 +6 20 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 8 Металлист 12 4 3 5 15-19 -4 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 11 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 13 ФК Минай 12 2 4 6 8-14 -6 10 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 16 Ингулец 11 1 4 6 9-16 -7 7

Анонсы. Нас ожидает поистине уникальный тур из серии: нарочно не придумаешь. Судите сами.

"Днепр-1" - "Шахтер": первая команда в таблице против второй.

"Заря" - "Александрия": третья команда против четвертой.

"Верес" - "Динамо": шестая против пятой.

"Ингулец" - "Львов": последняя против предпоследней.

В остальных парах, за исключением "Миная" с "Металлистом", фактически тоже встречаются близкие соседи по турнирной таблице.

Я написал это. Чего же боле? Что я могу еще сказать? Остается лишь пожелать, чтобы цена результата не вытеснила с поля сам футбол. Не говоря уже о том, что после такого магического тура душа требует продолжения банкета. Посмотрим, будет ли оно, и за чей счет.