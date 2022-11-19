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Шахтер впервые в истории уступил Днепру-1
До этого была серия побед
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
"Днепр-1" обыграл "Шахтер" в рамках 14-го тура УПЛ. Для днепрян эта победа стала первой над "горняками" в истории.
До этого дончане шесть раз подряд обыгрывали своего соперника: пять раз в чемпионате, один – в Кубке. Причем, "Днепр-1" за эти шесть поединков отличился всего дважды, пропустив 13 голов.
Отметим, что для "Шахтера" это поражение стало первым за 15 месяцев в УПЛ, а днепряне продолжили собственную рекордную серию без проигрышей до 19 матчей.
Между командами разрыв в турнирной таблице составляет восемь очков. У "горняков" есть еще один матч в запасе.
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