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Шахтер впервые в истории уступил Днепру-1

Премьер-лига
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До этого была серия побед

Шахтер впервые в истории уступил Днепру-1

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

"Днепр-1" обыграл "Шахтер" в рамках 14-го тура УПЛ. Для днепрян эта победа стала первой над "горняками" в истории.

До этого дончане шесть раз подряд обыгрывали своего соперника: пять раз в чемпионате, один – в Кубке. Причем, "Днепр-1" за эти шесть поединков отличился всего дважды, пропустив 13 голов.

Отметим, что для "Шахтера" это поражение стало первым за 15 месяцев в УПЛ, а днепряне продолжили собственную рекордную серию без проигрышей до 19 матчей.

Между командами разрыв в турнирной таблице составляет восемь очков. У "горняков" есть еще один матч в запасе.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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