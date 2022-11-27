 ФК Львов - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола ᐉ UA-Футбол
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ФК Львов - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне не смогли подняться с дна таблицы

ФК Львов - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл "Львов". Исход матча решил единственный мяч с пенальти во втором тайме - ворота "львов" на 69-й минуте поразил атакующий полузащитник гостей Павел Ориховский. Благодаря этой победе, подопечные Ярослава Вишняка сохранили себе 6-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Олега Дулуба так и осталась аутсайдером украинского первенства.

УПЛ. 15-й тур

27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

ФК "Львов" - "Колос" 0:1

Гол: Павел Ориховский 69 (пен.)

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка)
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