ФК Львов - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл "Львов". Исход матча решил единственный мяч с пенальти во втором тайме - ворота "львов" на 69-й минуте поразил атакующий полузащитник гостей Павел Ориховский. Благодаря этой победе, подопечные Ярослава Вишняка сохранили себе 6-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Олега Дулуба так и осталась аутсайдером украинского первенства.

УПЛ. 15-й тур

27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

ФК "Львов" - "Колос" 0:1

Гол: Павел Ориховский 69 (пен.)