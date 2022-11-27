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ФК Львов - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола
Львовяне не смогли подняться с дна таблицы
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл "Львов". Исход матча решил единственный мяч с пенальти во втором тайме - ворота "львов" на 69-й минуте поразил атакующий полузащитник гостей Павел Ориховский. Благодаря этой победе, подопечные Ярослава Вишняка сохранили себе 6-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Олега Дулуба так и осталась аутсайдером украинского первенства.
УПЛ. 15-й тур
27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
Гол: Павел Ориховский 69 (пен.)
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