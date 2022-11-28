Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гура: Это футбол, а не кикбоксинг. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы
Главный тренер Александрии говорит, что так играть нельзя
скриншот
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничью (1:1) в
Напомним, что в концовке матча обе команды
"Грустно, потому что зимний футбол был, и это сразу было понятно. Фол, фол, фол, удары - рефери ничего не делает. Я ребятам благодарен, мужики, показали характер. На каждой точке поля тебя шарашат по голове, ногам, корпусу. Это футбол, а не кикбоксинг.
Мне не понравилось поведение игроков "Руха". Может, их мясом накормили. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы. Ничья, закончили год на таком результате", — сказал Гура.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО