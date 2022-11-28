Гура: Это футбол, а не кикбоксинг. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничью (1:1) в матче 15-го тура УПЛ против "Руха" .

Напомним, что в концовке матча обе команды поучаствовали в массовой драке, в том числе и тренеры .

"Грустно, потому что зимний футбол был, и это сразу было понятно. Фол, фол, фол, удары - рефери ничего не делает. Я ребятам благодарен, мужики, показали характер. На каждой точке поля тебя шарашат по голове, ногам, корпусу. Это футбол, а не кикбоксинг.

Мне не понравилось поведение игроков "Руха". Может, их мясом накормили. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы. Ничья, закончили год на таком результате", — сказал Гура.