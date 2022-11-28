 Гура: Это футбол, а не кикбоксинг. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы ᐉ UA-Футбол
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Гура: Это футбол, а не кикбоксинг. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы

Премьер-лига
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(1 голосов)

Главный тренер Александрии говорит, что так играть нельзя

Гура: Это футбол, а не кикбоксинг. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы

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Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничью (1:1) в матче 15-го тура УПЛ против "Руха".

Напомним, что в концовке матча обе команды поучаствовали в массовой драке, в том числе и тренеры.

"Грустно, потому что зимний футбол был, и это сразу было понятно. Фол, фол, фол, удары - рефери ничего не делает. Я ребятам благодарен, мужики, показали характер. На каждой точке поля тебя шарашат по голове, ногам, корпусу. Это футбол, а не кикбоксинг.

Мне не понравилось поведение игроков "Руха". Может, их мясом накормили. Рунич вообще хотел там добивать, а был бы нож — подрезал бы. Ничья, закончили год на таком результате", — сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.11.2022 в 21:44
Просто у Руха яйца побольше.
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филанкрот (donetsk)
28.11.2022 в 21:44
зіграють і в Одесі
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dalexx (Украина)
28.11.2022 в 21:28
Гура, чого ви зассали їхати на матч в Одесу?
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