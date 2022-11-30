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Динамо и Металлист назвали стартовые составы на матч УПЛ
Перенесенная игра 8-го тура
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" сыграет против "Металлиста" в рамках перенесенного 8-го тура УПЛ. Игра пройдет в Киеве на стадионе имени В.В Лобановского и начнется в 14:00.
Уже стали известны стартовые составы команд:
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Лонвейк, Забарный, Буяльский, Кендзера.
Запасные: Нещерет, Бурда, Пэррис, Андриевский, Караваев, Кравченко, Тымчик, Кулач, Сирота, Беседин, Дубинчак.
"Металлист": Костик, Клименчук, Мизюк, Порох, Кныш, Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев, Картушов, Прядун.
Запасные: Рыбка, Шопин, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Подлепенец, Романюк, Коркишко, Зновенко.
За текстовой онлайн-трансляцией матча вы можете следить на UA-Футбол.
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