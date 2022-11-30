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Степаненко: Готовлюсь к выходу на пенсию
Капитан "Шахтера" задумывается о завершении карьеры
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, какую литературу читает.
"Читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.
Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА "Футбольный менеджмент". Сейчас меньше читаю, но больше готовлюсь к выходу на пенсию", - сказал Степаненко в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".
Отметим, что в августе этого года Тарасу исполнилось 33 года.
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