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Степаненко: Готовлюсь к выходу на пенсию

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "Шахтера" задумывается о завершении карьеры

Степаненко: Готовлюсь к выходу на пенсию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, какую литературу читает.

"Читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.

Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА "Футбольный менеджмент". Сейчас меньше читаю, но больше готовлюсь к выходу на пенсию", - сказал Степаненко в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".

Отметим, что в августе этого года Тарасу исполнилось 33 года.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fantastic Football

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Комментарии (1)
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Vlad21 (Украина)
30.11.2022 в 14:17
Пан Степаненко! Ви би могли внести великий вклад в футбол України в якості рефері. Ви самі бачите що це слабка ланка в Українському футболі. Навіть ні одного рефері немає на чемпіонаті світу в Катарі. Може ви станете таким, хто стане видатним Українським рефері і в Європі і в світі. Я старий уболівальник і пам'ятаю рефері світового рівня - ТОФІК БАХРАМОВ, який отримав світове признання та золотий свисток. Це ще одна ваша можливість вкладу в Український футбол та імідж України на міжнародній спортивній арені.
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