Степаненко: Готовлюсь к выходу на пенсию

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, какую литературу читает.

"Читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.

Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА "Футбольный менеджмент". Сейчас меньше читаю, но больше готовлюсь к выходу на пенсию", - сказал Степаненко в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".