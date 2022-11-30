Буяльский проводит свой самый результативный сезоне в карьере

Гол в ворота харьковского "Металлиста" (3:0) в перенесенном матче 8-го тура УПЛ стал для полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского уже десятым в нынешнем сезоне.

Таким образом, динамовец не только продолжает оставаться лучшим бомбардиром "бело-синих" в нынешнем сезоне (у ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова, шесть голов в активе), но и превзошел собственный рекорд результативности по итогам одного сезона.

Ранее Виталий забивал больше всего – по девять голов - в сезонах 2019/2020 и 2021/2022. Сейчас для достижения этого показателя ему понадобилось всего половина сезона – 15 туров.

Добавим, что в составе "Динамо" в чемпионатах Украины, дебютировав в сезоне-2012/2013, Виталий Буяльский забил 45 мячей.