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Буяльский проводит свой самый результативный сезоне в карьере
И это только половина сезона
fcdynamo.com
Гол в ворота харьковского "Металлиста" (3:0) в
Таким образом, динамовец не только продолжает оставаться лучшим бомбардиром "бело-синих" в нынешнем сезоне (у ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова, шесть голов в активе), но и превзошел собственный рекорд результативности по итогам одного сезона.
Ранее Виталий забивал больше всего – по девять голов - в сезонах 2019/2020 и 2021/2022. Сейчас для достижения этого показателя ему понадобилось всего половина сезона – 15 туров.
Добавим, что в составе "Динамо" в чемпионатах Украины, дебютировав в сезоне-2012/2013, Виталий Буяльский забил 45 мячей.
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