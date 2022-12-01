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Вишняк - о матче с Зарей: Игроки не ушли в отпуск раньше, чем это было нужно. Я доволен

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда идет на зимний перерыв на шестом месте в таблице

Вишняк - о матче с Зарей: Игроки не ушли в отпуск раньше, чем это было нужно. Я доволен

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итог матча 7-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1).

"Игра проходила с преимуществом "Зари", их игроки действовали первым номером, были все время в атаке. Мы старались контратаковать и искать свои моменты при стандартах.

Мы довольны результатом, а я доволен отношением своих ребят. Они не ушли в отпуск раньше, чем это было нужно, и отнеслись профессионально к своим обязанностям, показали характер и забили два мяча", – сказал Вишняк.

Тренер также сообщил, что "Колос" выйдет из отпуска 12 января.

Напомним, что на зимний перерыв "Колос" ушел на 6-м месте в турнирной таблице. В активе команды 20 очков после 15 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
FC Kolos Kovalivka

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