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Вишняк - о матче с Зарей: Игроки не ушли в отпуск раньше, чем это было нужно. Я доволен
Команда идет на зимний перерыв на шестом месте в таблице
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итог
"Игра проходила с преимуществом "Зари", их игроки действовали первым номером, были все время в атаке. Мы старались контратаковать и искать свои моменты при стандартах.
Мы довольны результатом, а я доволен отношением своих ребят. Они не ушли в отпуск раньше, чем это было нужно, и отнеслись профессионально к своим обязанностям, показали характер и забили два мяча", – сказал Вишняк.
Тренер также сообщил, что "Колос" выйдет из отпуска 12 января.
Напомним, что на зимний перерыв "Колос" ушел на 6-м месте в турнирной таблице. В активе команды 20 очков после 15 матчей.
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