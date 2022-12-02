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Заря отправилась в отпуск

Премьер-лига
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В середине января команда планирует провести сборы

Заря отправилась в отпуск

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" получила время на восстановление - после ничьей с "Колосом" (2:2) команда ушла в отпуск.

Как сообщает пресс-служба черно-белых, тренерский штаб раздал каждому игроку индивидуальные задачи, чтобы ребята поддерживали форму и были готовы к учебно-тренировочным сборах, которое по плану будет проходить с середины января.

Напомним, на зимнюю паузу "Заря" пошла на четвертом месте, набрав 28 очков после 15 туров.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
zarya-lugansk.com

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