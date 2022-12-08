Ванат: Нынешнее первое место Днепра-1 не стало для меня сюрпризом

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат подвел итоги первой части сезона чемпионата Украины.

– Впервые в истории нашей страны команды играли в обстоятельствах военного положения во всех областях. Ощущалось ли дополнительное психологическое давление на игроков?

– Да, безусловно. Хотя мы, конечно, старались не обращать внимания и не думать о том, что может быть воздушная тревога. Но, естественно, в подсознании все равно всегда помнили, что в нашей стране идет война. К счастью, во время матчей тревога была только однажды – когда играли с "Рухом", в остальном же удалось более-менее спокойно провести чемпионат.

У нас было очень много переездов, и это, конечно, также сказывалось, но мы должны были с этим справляться – по-другому никак. Знаю, что об этом часто говорил главный тренер, и я согласен с ним.

– "Динамо" по итогам первого круга финишировало на третьем месте, как можете прокомментировать этот результат?

– Мы начали чемпионат очень плохо, и только после того, как перебрались в Украину после окончания выступлений в групповом этапе Лиги Европы, начали играть лучше, но все равно не вышли на уровень прошлого года. Мне сложно сказать, с чем это связано, может, с психологическим состоянием игроков. Многое не получалось, не всегда получалось показать свой привычный футбол.

– Ожидали ли, что "Днепр-1" вырвется в лидеры?

– Мне еще в начале чемпионата казалось, что они будут минимум в тройке, ведь у них хорошая команда, у них на каждой позиции сильные футболисты. И мои ожидания подтвердились. Я неплохо знаю команду, у меня есть там знакомые, так что их нынешнее первое место не стало для меня сюрпризом, - заявил Ванат.