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Черноморец объявил об уходе защитника

Премьер-лига
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Игроку не удалось закрепиться в основе

Черноморец объявил об уходе защитника

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" прекратил сотрудничество с защитником Сергеем Петько, сообщает пресс-служба моряков. Футболист получил статус свободного агента.

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Петько стал игроком одесского клуба этим летом - для защитника это стало второе пришествие в команду. Однако игроком основы ему не удалось стать. В текущем сезона он провел лишь два матча за "Черноморец", не отличившись результативными действиями.

Кроме того, 28-летний футболист выступал за одесскую "Жемчужину", "Волынь" и "Верес".

"Черноморец" идет в зоне вылета в турнирной таблице УПЛ — команда Романа Григорчука занимает 15-ю позицию.

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В статье: Черноморец (Одесса) Сергей Петько
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