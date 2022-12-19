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Черноморец объявил об уходе защитника
Игроку не удалось закрепиться в основе
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" прекратил сотрудничество с защитником Сергеем Петько, сообщает пресс-служба моряков. Футболист получил статус свободного агента.
Петько стал игроком одесского клуба этим летом - для защитника это стало второе пришествие в команду. Однако игроком основы ему не удалось стать. В текущем сезона он провел лишь два матча за "Черноморец", не отличившись результативными действиями.
Кроме того, 28-летний футболист выступал за одесскую "Жемчужину", "Волынь" и "Верес".
"Черноморец" идет в зоне вылета в турнирной таблице УПЛ — команда Романа Григорчука занимает 15-ю позицию.
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