Из Словакии обратно в Украину. Верес заключил контракт с воспитанником Динамо

Ровенский "Верес" объявил о первом трансфере этой зимой. Состав команды пополнил 29-летний фулбек Денис Балан.

Контракт с футболистом, по данным официального сайта, подписан на полтора года. Последним клубом в карьере Балана был словацкий "ВиОн", за который он играл с лета 2022-го года.

Денис - воспитанник одесского футбола и академии "Динамо", правда за взрослую команду киевлян дебютировать не сумел. Наибольшее количество игр Балан провел в составе "Ингульца", также защищал цвета "Черноморца", "Кривбасса" и некоторых зарубежных команд.