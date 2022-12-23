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Ставка на опыт. Верес продлил контракт с 32-летним форвардом

Премьер-лига
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Ставка на опыт. Верес продлил контракт с 32-летним форвардом

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Ровенский "Верес" продлил контракт с Михаилом Шестаковым. Об этом передает официальный сайт ровенчан.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на полтора года. 32-летний Михаил пробудет в команде до лета 2024-го года. В этой кампании на его счету два гола в десяти встречах.

Шестаков играет за "Верес" с зимы 2019-го, пройдя с коллективом Вирта путь из второго дивизиона до УПЛ. Всего за ровенчан он отыграл 86 игр и забил 38 голов.

Напомним, что ранее "Верес" покинуло три игрока, среди которых конкурент Шестакова - форвард Сергийчук. Также клуб подписал опытного фулбека Балана.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Шестаков
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