Ставка на опыт. Верес продлил контракт с 32-летним форвардом

Ровенский "Верес" продлил контракт с Михаилом Шестаковым. Об этом передает официальный сайт ровенчан.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на полтора года. 32-летний Михаил пробудет в команде до лета 2024-го года. В этой кампании на его счету два гола в десяти встречах.

Шестаков играет за "Верес" с зимы 2019-го, пройдя с коллективом Вирта путь из второго дивизиона до УПЛ. Всего за ровенчан он отыграл 86 игр и забил 38 голов.