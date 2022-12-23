Тренер вратарей Львова Хомутовский за репосты в соцсетях может получить в Беларуси до 4 лет тюрьмы

Ленинский районный суд Минска рассмотрит обвинение относительно тренера ФК "Львов" Василия Хомутовского.

Его обвиняют в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. За это ему грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или же тюрьма до четырех лет.

Напомним, что 5 октября минский суд приговорил Хомутовского к 13 суткам административного ареста из-за пересылки материалов из телеграм-канала, который в беларуси признали экстремистским.

До этого 44-летний специалист был задержан на родине, в беларуси, куда он приехал для проведения операции на колене.

В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".

В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.