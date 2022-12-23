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Тренер вратарей Львова Хомутовский за репосты в соцсетях может получить в Беларуси до 4 лет тюрьмы
Виталий Хомутовский предстанет перед судом в Беларуси
фото из свободных источников
Ленинский районный суд Минска рассмотрит обвинение относительно тренера
Его обвиняют в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. За это ему грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или же тюрьма до четырех лет.
Напомним, что 5 октября минский суд
До этого 44-летний специалист был задержан на родине, в беларуси, куда он приехал для проведения операции на колене.
В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".
В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.
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