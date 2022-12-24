Итоги первой части сезона УПЛ. Верес. Иллюзия завышенных возможностей

Был период, когда "Верес" шел среди лидеров УПЛ. Никто не связывал с ровенским клубом чемпионские амбиции, однако шепотом о еврокубковой зоне говорили. Однако ближе к зиме все стало на свои места: "Верес" откатился к середине турнирной таблицы, а его бывшие игроки в интервью говорят о розовых очках, сквозь которые некоторые футбольные люди смотрели на ситуацию.

"Верес" был и является самодостаточной, самостоятельной, боевой футбольной единицей, но это не тот коллектив, который определяет и задает темп. "Верес" просто не портит погоду, держась на постоянном игровом уровне. Десятое место, которое ровенская команда занимает после первой части сезона, достаточно четко отвечает возможностям клуба.

Результаты

15 матчей, 17 очков, 17 забитых – 20 пропущенных

Отлично "Верес" начал сезон. Если не считать поражение от "Днепра-1", ровенчане могут похвастаться четырехматчевой стартовой победной серией в турнире и пятиматчевой – беспроигрышной. Как раз тогда о возможности команды Юрия Вирта бороться за топ-5 и говорили. Но постепенно "Верес" откатился к своему привычному уровню, позволяющему в отдельных поединках давать бой даже грандам, но не гарантирующему команде равного продвижения длинной дистанцией.

Календарный год "Верес" закончил другой серией – противоположной той, которая была в начале сезона. Четыре поражения подряд, три из которых – с сухим счетом. Хотя и календарь здесь выдался не из простых: "Шахтер", "Александрия", "Динамо". Разве что за проигрыш "Ингульцу" должно быть стыдно.

Интересно, что "Верес" ни разу так и не победил дома – проклятие обновленного ровенского стадиона остается в силе. В выездных матчах ровенчане в этом сезоне одолели "Металлист 1925", "Львов", "Кривбасс", "Ворсклу" и "Черноморец". А дома – максимум ничья. Да и то только одна – против "Руха" в пятом туре УПЛ.

Трансферы и состав

Юрий Вирт не любит ротацию. Его идея заключается в максимальной сыгранности коллектива. Так что в ходе сезона нельзя ожидать каких-либо существенных изменений в заявке или составе, а вот перед началом турнира или в период пауз такие могут быть. Были они и перед началом розыгрыша УПЛ 2022/23.

Еще раньше "Верес" отпустил Дмитрия Немчанинова. А летом ушли Никита Полулях, Артем Кичак, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Дмитрий Махнев и Михаил Гечев. Не прижился в коллективе армянин Маргарян, хотя он отправлен только в аренду.

Это все игроки не основного состава, разве что Игоря Солдата можно было считать максимально приближенным к обойме. Ощутимой потерей выглядит разве что уход Сергея Панасенко, но за него "Верес" получил от "Металлиста" деньги (если верить порталу transfermarkt – двадцать тысяч евро). Можно говорить, что костяк ровенский коллектив сохранил.

Усиление также было точечным и очень точным. Владислав и Станислав Шараи, а также Александр Лебеденко пришли из нижеклассового "Альянса" и сразу нашли свое место в иерархии Юрия Вирта. Все трое стали футболистами основы. Как и Роман Гагун, Семен Вовченко и Василий Курко. Менее полезным был Николай Квасный, выходивший на поле только в пяти поединках чемпионата.

Это все летние трансферные перипетии, но уже есть смысл говорить и о зимних. После окончания первой части сезона "Верес" попрощался с тремя футболистами, которые не согласились и дальше удовлетворяться минимальными финансовыми условиями: Михаил Сергийчук, Сергей Шестаков и Роман Мирошник. Трудно сказать, придет ли кто-нибудь на место каждого из них. Юрий Вирт четко говорит, что в нынешней ситуации очень сложно вести селекционную работу, хотя первое зимнее подписание "Верес" уже оформил: из словацкого чемпионата пришел воспитанник "Динамо" Денис Балан.

Оптимальный состав: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич – Лебеденко, Кучеров – В. Шарай, Дахновский, Г. Пасич – Гайдучик

Сильные стороны

Сыгранность команды – это сильная сторона, как ни крути. Когда состав не меняется от матча к матчу, футболисты доводят свои действия почти до автоматизма.

"Верес" не проиграл ни одного матча, в котором вел в счете. А вот выиграть игры, в которых приходилось отыгрываться, сумел дважды. Еще дважды удавалось сравнивать счет на ничью, что позволяет говорить о "Вересе" как о довольно сильной духом команде.

Нельзя не отметить и проигранный матч против "Александрии", в котором "Верес" дважды сравнивал счет, последний раз – на 90+1-й минуте. Но на 90+7-й все же пропустил роковой гол. То есть, даже те матчи, которые не принесли ровенчанам зачетных баллов, были боевыми. Красноречивый факт: у "Вереса" в этом сезоне нет ни одного поражения с разницей в более чем два мяча.

Слабые стороны

Нельзя закрывать глаза на скандал, разгоревшийся после матча третьего тура с "Днепром-1". "Верес" тогда проиграл 0:2, а в сеть попало видео, на котором Юрий Вирт делает "разбор полетов". И говорит о методах противодействия Довбику. Здесь нужна прямая цитата:

"Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники. Я бы, честно, этого, б***ь, Довбика п**** ***л раз н***й – и на том все бы закончилось. А вы, б***, двое улетаете от него, б***. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, тут я виноват, немного неправильно вам донес".

К сожалению, такие методы в нашем футболе до сих пор работают. И "Верес" – один из их идеологов. По количеству допущенных нарушений правил ровенчане не являются лидерами антирейтинга, однако эта команда допускает почти наибольше среди всех участников УПЛ потерь мяча. В первой части сезона таковых было 1043. Чуть больше у "Зари", но у нее больше ТТД. Примитивные методы игры "Вереса" как раз и призваны компенсировать технический брак.

Для исправления ситуации нужны игроки более высокого индивидуального уровня. Без них и дальше будет замкнутый круг.

Лучший игрок

Немножко изменим суть подпункта, написав об игроке, который, вероятно, прогрессирует в "Вересе" быстрее всех и больше всех. Виталий Дахновский впервые в структуре "Вереса" оказался еще в 2017-м году, но как следует заявить о себе случай подвернулся только сейчас. Сначала ведь были аренды, игра за молодежные команды, выступления в низших дивизионах.

В этом сезоне Дахновского прорвало. В пятнадцати матчах он оформил четыре балла по системе "гол+пас", а в общей сложности принял участие в восьми голевых моментах команды. Он стал тем, на ком в "Вересе" чаще всего нарушали правила – 37 раз. Он лидер команды по ударам по воротам соперника (26) и лидер по ударам, попавшим в створ (11). Он третий в команде по показателю количества выполненных ключевых передач и многое другое. Прогресс этого футболиста несколько раз публично отмечал и Юрий Вирт.

Виталий Дахновский уже в ближайшее время может стать ярким лидером "Вереса", конвертировав потенциал в реальный успех.

Прогноз на вторую часть сезона

История "Вереса" – это точно не о вылете и даже не о борьбе за выживание. Ровенчане стоят значительно выше аутсайдеров, равняясь на компанию тех, кто задает темп в УПЛ. Хотя понятно, что сами еще не доросли до способности вмешаться в распределение еврокубковых мест.

В прошлом году "Верес" финишировал на девятом месте, сейчас удерживает промежуточное десятое. Для качественного рывка вперед нужно расширять кадровый состав и немного времени, чтобы новички поняли требования Юрия Вирта. Хотя сам тренер скептически оценивает возможность существенно усилиться на трансферном рынке. "Вересу" нужно, прежде всего, компенсировать потери, которые уже произошли. Если без Сергийчука и Михаила Шестакова еще можно обойтись внутренними резервами, то вместо Мирошника в центр защиты желательно пригласить новичка.

И конечно, продолжать бороться за топ-10. Если немного повезет, "Верес" может зацепиться за восьмое, седьмое или даже шестое место. Но не за зону еврокубков. Ну и финиш ниже десятого места, соответственно, будет неудачным результатом. В такой системе координат команда будет существовать во второй части УПЛ.